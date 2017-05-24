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В центре Пензы из-за ДТП образовалась огромная пробка

24 мая в 14:11 548 просмотров
, по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.

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В Пензе, по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.

ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».

Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход.

О степени тяжести состояния и количестве пострадавших пока не известно.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Фотография: Анна Балашова

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