В центре Пензы из-за ДТП образовалась огромная пробка

В Пензе, по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.

ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».

Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход.

О степени тяжести состояния и количестве пострадавших пока не известно.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.