В центре Пензы из-за ДТП образовалась огромная пробка

ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».
Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход.
О степени тяжести состояния и количестве пострадавших пока не известно.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
В Пензе, по словам очевидцев, произошла авария на улице Суворова.
ДТП произошло в районе остановки «Сбербанк».
Как сообщают очевидцы, на переходе был сбит пешеход.
О степени тяжести состояния и количестве пострадавших пока не известно.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.