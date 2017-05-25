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В Пензе на сбыте наркотиков поймали трех иностранцев (видео)

25 мая в 15:10 158 просмотров

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Пензенской области был перекрыт канал поставки наркотических средств. Один из самых сильных наркотиков распространяли жители Таджикистана.

«Употребляю я редко, но никому не желаю этого, не советую. Это ставит крест на личной жизни», — признался задержанный.

Молодой человек был задержан полицейскими на точке сбыта сильнодействующего наркотика. Он говорит, что просто решил попробовать, теперь жалеет.

Мужчины действовали втроем, они приезжали в Пензу всего на несколько часов. Продавали очередную партию наркотиков и уезжали за новым товаром. Май 2017 стал последним в их криминальной жизни.

«22 мая текущего года нами был задержан гражданин Таджикистана, который приготовил к сбыту на территории Пензенской области около 20 свертков наркотических средств. 23 числа были задержаны еще два жителя Таджикистана, которые прибыли в регион с той же целью», — сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

В ходе личного досмотра одного из задержанных было обнаружено 150 граммов наркотика. Сверток он прятал в нижнем белье. Стоимость изъятой партии составляет около полумиллиона рублей.

В настоящее время все трое граждан Таджикистана арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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