В Пензе пройдут соревнования среди инвалидов по фигурному вождению авто

Начало мероприятия — в 10.00.
«Участниками соревнований предположительно станут 40 человек. К участию допускаются все желающие инвалиды на автомобилях с ручным управлением», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Соревнование проводится по двум видам зачета: «П" — полное ручное управление и «Ч" — частичное ручное управление.
Личные результаты водителей определяются по сумме очков, начисленных за время прохождения дистанции и штрафных очков
Участники, занявшие призовые места, получат призы и грамоты.