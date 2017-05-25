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В Пензе пройдут соревнования среди инвалидов по фигурному вождению авто

25 мая в 17:48 198 просмотров
«Дизель Арена» пройдут соревнования среди инвалидов по фигурному вождению автомобилей «Крутой Вираж».

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24 июня на парковке СЗК «Дизель Арена» пройдут соревнования среди инвалидов по фигурному вождению автомобилей «Крутой Вираж».

Начало мероприятия — в 10.00.

«Участниками соревнований предположительно станут 40 человек. К участию допускаются все желающие инвалиды на автомобилях с ручным управлением», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Соревнование проводится по двум видам зачета: «П" — полное ручное управление и «Ч" — частичное ручное управление.

Личные результаты водителей определяются по сумме очков, начисленных за время прохождения дистанции и штрафных очков

Участники, занявшие призовые места, получат призы и грамоты.


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