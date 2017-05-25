В Пензе пройдут соревнования среди инвалидов по фигурному вождению авто

24 июня на парковке СЗК «Дизель Арена» пройдут соревнования среди инвалидов по фигурному вождению автомобилей «Крутой Вираж».

Начало мероприятия — в 10.00.

«Участниками соревнований предположительно станут 40 человек. К участию допускаются все желающие инвалиды на автомобилях с ручным управлением», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Соревнование проводится по двум видам зачета: «П" — полное ручное управление и «Ч" — частичное ручное управление.

Личные результаты водителей определяются по сумме очков, начисленных за время прохождения дистанции и штрафных очков

Участники, занявшие призовые места, получат призы и грамоты.