Белозерцев поздравил выпускников с Последним звонком (видео)

Последний звонок прозвучал для 10,3 тысяч выпускников девятых классов и свыше пяти тысяч одиннадцатиклассников, отметили в пресс-центре облправительства.

«Сегодня у вас знаменательное событие, моменты которого запоминаются надолго. Окончание школы — важный этап в жизни человека, результат долгого усердного труда», — обратился глава региона к выпускникам.

Он отметил профессионализм учителей и многочисленные достижения воспитанников школы.

«Это школа с хорошей историей, прекрасным педагогическим коллективом, представители которого неоднократно становились номинантами и победителями различных конкурсов. Воспитанники учреждения, в свою очередь, достойно выступают на областных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях», — сказал он.

Иван Белозерцев наградил выдающихся школьников за успехи в учебе и трудолюбие.

«Уверен, что вы успешно сдадите экзамены, выберете свой жизненный путь, поступите в среднеспециальные или высшие учебные заведения и достойно продолжите образование. Если вы будете стремиться к цели, то все обязательно получится, потому что все зависит от самого человека, ваша дальнейшая судьба зависит от вас самих», — дал он совет ребятам.

Благодарственные письма губернатора получили также родители отличников и их педагоги. Иван Белозерцев отметил, что для успешности молодых людей поддержка семьи очень важна.

«Низкий поклон родителям, бабушкам и дедушкам — они учились вместе с вами еще раз, без их помощи, без взаимодействия школы и семьи невозможно добиться хороших результатов», — сказал глава региона.

Мокшанская школа входит в число пилотных школ региона «Российского движения школьников». В ходе праздничного мероприятия был передан кубок лидера этого объединения — выпускница 11 класса Дарья Манторова вручила символ детского объединения преемнику.

«Быть лидером Российского движения школьников — почетно и ответственно. Мы — опорная школа области, на нас равняются другие, мы стоим у истоков зарождения новой Всероссийской детской организации. Лидер должен уметь быть вдохновителем, «гореть» и «зажигать» других, делать школьную жизнь интересной и увлекательной», — сказала она.

В завершение торжественной линейки школьники выпустили в небо воздушный шар и белых голубей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».