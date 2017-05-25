25 мая 2017 года — ровно два года с того момента, как Иван Белозерцев встал у руля Пензенской области. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» побеседовали с успешными бизнесменами, фермерами и промышленниками и выяснили, как они выстраивают взаимодействие с главой региона и изменилась ли за этот период ситуация в бизнес-сообществе.

Олег Шаповал, президент Ассоциации промышленников Пензенской области:

«Ассоциация промышленников работает в постоянном контакте с государственными региональными структурами. Мы поддерживаем губернатора в его начинаниях, и он поддерживает нас, промышленников.

Например, значительную организационную помощь предприятия получают во время деловых поездок за границу и по странам СНГ — это, в первую очередь, официальные встречи на уровне министерств и государственных ведомств. Зачастую он сам возглавляет делегацию предприятий Пензенской области, тем самым поднимает авторитет всей миссии перед лицом принимающей стороны. Такие встречи, безусловно, полезны для понимания требований и запросов рынка, для выработки путей продвижения продукции пензенских предприятий.

Иван Александрович участвует в совместных совещаниях, выезжает на предприятия, интересуется их жизнью, системой подготовки кадров. На областном уровне у нас ведется активная работа по разработке региональных механизмов поддержки промышленных предприятий, способствующих их развитию и модернизации, например, создаются фонды помощи промышленности, разрабатываются проекты по взаимодействию различных отраслей. Все это необходимо региону».

Сергей Кочергин, директор Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

«Есть очень важное ощущение от совместной работы — ощущение поддержки. Поддержки адекватных проектов, поддержки в ситуациях, требующих решения, поддержки в формировании конструктивного имиджа банковской системы в регионе. Это важно и для банка и, безусловно, для его клиентов! И это ощущение поддержки, уверен, — непременное условие успешного развития бизнеса на всех уровнях!».

Рафик Ибрагимов, генеральный директор ООО ПКФ «Термодом»:

«На протяжении двух лет с момента назначения Ивана Александровича Белозерцева на пост губернатора Пензенской области мы ощущаем постоянную поддержку со стороны главы региона и правительства области.

Работая над многими масштабными амбициозными проектами на территории Пензенской области, мы увидели в лице Ивана Александровича человека, заинтересованного в их реализации и развитии. Разносторонняя поддержка особенно актуальна именно сейчас, когда строительная отрасль остро ощущает последствия экономического кризиса.

Несмотря на сложности и дефицит областного бюджета, губернатору удается поддерживать строительство социально значимых объектов как на территории областного центра, так и на территории Города Спутника. Благодаря содействию Ивана Александровича в микрорайоне открылась поликлиника, также он оказал поддержку при строительстве дворца водного спорта «Дельфин» и современной школы на 1100 мест.

Мы видим, что политика Ивана Александровича Белозерцева направлена на всестороннюю поддержку бизнеса и предпринимательской инициативы. В частности, это касается оформления разрешительной документации на разработку лесных угодий и разработку карьеров.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество бизнеса и власти. Именно взаимная поддержка является залогом экономической стабильности и активного развития».

Игорь Белоцерковский, индивидуальный предприниматель:

«На мой взгляд, Иван Александрович — справедливый человек, он выступает за честный бизнес, за развитие деловых отношений. Пообщавшись с ним, возникает желание не останавливаться на достигнутом, развиваться, инвестировать.

У Ивана Александровича — огромное желание развивать регион. Он многое делает для бизнеса: создает комфортные условия, привлекает инвестиции. Мы видим, сколько иностранных бизнесменов приезжает в Пензенскую область, они изучают ее возможности, преференции. Многие решают здесь открыть совместное предприятие, наладить производство.

Сейчас увеличивается наполняемость бюджета, это говорит о том, что предприниматели выходят из «тени», все чаще применяют «белые» схемы. Это огромный плюс для региона».

Петр Степанюк, председатель ТНВ имени Димитрова Белинского района:

«Вопросов в сельском хозяйстве всю жизнь, я 35 лет работаю председателем, было очень много. И сейчас их не меньше. Но вот что импонирует: губернатор может лично позвонить и поинтересоваться, как идут дела, какие есть проблемы. Он интересуется всем буквально до мелочей. После таких разговоров, конечно, хочется делать все еще лучше, работать на результат, и ответственность увеличивается. Морально это сильно подстегивает.

Иван Александрович не игнорирует проблемы, а пытается их решать. Если ему озвучили проблемный вопрос, то он дает поручение органам власти, чтобы вникли в него и разобрались. Есть ситуации, которые невозможно разрешить без вмешательства власти.

Вот небольшой пример. Года четыре назад я начал ставить вопрос сбыта урожая. Многие ухмылялись и смеялись над этим. А вопрос очень серьезный. Год назад я пришел на прием к Ивану Александровичу. Он вник в суть, и ухмылок с тех пор нет. В сельхозтехнологии он вник до мелочей. Просто так наговорить ему всякую ерунду не получится».