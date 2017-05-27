В Пензе ко Дню города откроют новый сквер

Ко Дню города Пензы, который отмечается 12 июня, откроют новый сквер. Он будет располагаться на пересечении ул. Пушкина и Кулакова.

Выездное совещание по вопросу восстановления заброшенного сквера провел мэр Виктор Кувайцев 27 мая.

«На данный момент выполнен снос незаконно установленного нестационарного торгового объекта, демонтаж чаши фонтана, мощение тротуаров и площадки для отдыха тротуарной плиткой. Осталось подготовить место для установки стелы», — сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов.

Эскиз будущего архитектурного объекта представил участникам совещания главный художник города Сергей Петров, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Осмотрев территорию, Виктор Кувайцев распорядился за выходные завершить вывоз строительного мусора, оставшегося после сноса объекта торговли и подготовить место под щит с историей сквера.

«Необходимо рассмотреть варианты установки информационного щита с историей создания сквера», — поручил Виктор Кувайцев.

Планируется, что сквер «45 Меридиан» откроют ко Дню города. Напомним, вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и назвать будущий сквер «45 Меридиан» предложили члены областного отделения Русского географического общества. Благодаря стеле Пенза сможет обозначить свое географическое расположение.