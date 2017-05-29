В Пензенской области состоялись праймериз «Единой России» (видео)

28 мая в 19 регионах страны прошел единый день предварительного голосования партии «Единая Россия». В Пензенской области выбирали кандидатов в депутаты Законодательного Собрания. По всему региону работало боле 200 счетных участков.

Екатерина Пименова рано утром спешит в школу № 30. Это место ей хорошо знакомо: один ребенок ее закончил, а второй здесь все еще учится. Дважды мама пришла на счетный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата в депутаты Законодательного Собрания. Женщина признается, что голосует не ради себя, сообщает телеканал «Экспресс».

«Чтобы было лучше, чтобы рождаемость была, чтобы помощь была для детей. Для детей больше стараюсь, потому что третьего жду», — сказала Екатерина Пименова.

Проголосовать за самых достойных кандидатов пришел секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. Счетный участок он посетил вместе с семьей.

«Эти дебаты и наше внутрипартийное голосование еще раз подчеркнули, что люди небезразличны к судьбе региона, к развитию экономики, очень много, наряду с опытными руководителями промышленных предприятий, руководители учебных заведений. Много участвует молодых, талантливых, умных представителей», — отметил он.

В предварительном голосовании партии «Единая Россия» принял участие и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона проголосовал на участке, работавшем в пензенской школе № 51.

Прежде чем принять участие в предварительном голосовании, политики прошли через процедуру дебатов. Более 30 раундов провели в студии телеканала «Экспресс». Также участники голосования провели около 500 личных встреч со своими избирателями.

Голос молодежи должен быть услышан на региональном уровне — с такой установкой на выборы шла Наталья Назарова, председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании. Однако круг проблем, которые она планирует решать, гораздо шире.

«Самые главные вопросы, которые мы несем, — это вопросы демократического развития, предпринимательской деятельности, ТСЖ. Для нас важно, чтобы занимались молодежной политикой, и уже первые проекты реализуются», — сказала участница предварительного голосования Наталья Назарова.

Свой голос можно было отдать за одного или нескольких участников предварительного голосования. Сделать это можно было с 8.00 до 20.00. Всего в Пензенской области был открыт 221 счетный участок. В предварительном голосовании приняли участие 95 кандидатов — это члены, сторонники партии «Единая Россия», а также беспартийные граждане.

«Голосование рейтинговое разыгрывается, 18 одномандатных округов и 18 списочников. В партии «Единая Россия» в дальнейшем состоится политический совет, на котором будет определено, кого партия будет выдвигать кандидатами», — рассказал руководитель исполнительного комитета Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов.

10 сентября пройдут выборы в Законодательное Собрание Пензенской области шестого созыва. 30 мая станет известно, кого партия «Единая Россия» выдвинет кандидатами на предстоящие выборы.