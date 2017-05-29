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В регионе из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

29 мая в 19:52 660 просмотров

В Пензенской области из-за ухудшения погодных условий вводится режим повышенной готовности.

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Вводим режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Ожидаются дожди с грозами и градом, порывами ветра до 15−20 м/с», — написал он.

По данным МЧС, на муниципальном уровне из-за грозы возможны отключения электроэнергии.

Ураган с грозой прошелся по ряду регионов страны. В Москве, предварительно, из-за разгула стихии погибли 11 человек, более 40 жителей столицы обратились за медпомощью.


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