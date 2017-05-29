В регионе из-за ухудшения погоды введен режим повышенной готовности

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Вводим режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Ожидаются дожди с грозами и градом, порывами ветра до 15−20 м/с», — написал он.
По данным МЧС, на муниципальном уровне из-за грозы возможны отключения электроэнергии.
Вводим режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Ожидаются дожди с грозами и градом, порывами ветра до 15−20 м/с— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 29 мая 2017 г.
Ураган с грозой прошелся по ряду регионов страны. В Москве, предварительно, из-за разгула стихии погибли 11 человек, более 40 жителей столицы обратились за медпомощью.