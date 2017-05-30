Пензенские средства охраны высоко оценили в Подмосковье

В городе Красноармейске Московской области на полигоне прошел научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».

В экспозиции пензенских предприятий особое место заняли быстроразворачиваемые системы заграждений: заграждение Хеско — быстросборные габионы, служащие для возведения защитных ограждений и прочих укрепительных конструкций; кассетное заграждение БРЗ-АКЛ (на основе объемной армированной колючей ленты), предназначенное для быстрой установки препятствия с возможностью его последующего сворачивания; модульное заграждение «БРИСК», организующее людские проходы во время массовых мероприятий.

«Технические средства охраны представлены комплексом по обнаружению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе радиолокационной станции «Радескан», быстроразворачиваемыми комплексами серии «БРК» и радиоволновым извещателем «Волна-6»», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

Кроме того, руководители пензенских предприятий сообщили о возможностях использования представленной техники в период проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу, при охране особо важных объектов (АЭС), а также транспортных узлов и мостов.