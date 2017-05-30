Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе прошли соревнования по тушению пожаров и оказанию первой помощи
В Пензенской области планируют построить более 22 тыс. км дорог
Сайт «Пенза-Пресс» теперь адаптирован под смартфоны
В зоопарке Пензы родился верблюжонок
В пензенском зоопарке выбирают имя для нового бизона
Более 1500 пензенцев смогли проверить свое здоровье
Вожатые и студенты устроят праздник для пензенских детей
Белозерцев отвечает на злободневные вопросы пензенцев
В Пензенской области выявлены новые поселения сурков
Белозерцев назвал проблемные вопросы, которые предстоит решать

Пензенские средства охраны высоко оценили в Подмосковье

30 мая в 11:48 220 просмотров
«День передовых технологий правоохранительных органов».

" data-title="Пензенские средства охраны высоко оценили в Подмосковье — Пенза-пресс, рунет за день">

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов высоко оценили экспозицию пензенских предприятий в рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов».

В городе Красноармейске Московской области на полигоне прошел научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».

В экспозиции пензенских предприятий особое место заняли быстроразворачиваемые системы заграждений: заграждение Хеско — быстросборные габионы, служащие для возведения защитных ограждений и прочих укрепительных конструкций; кассетное заграждение БРЗ-АКЛ (на основе объемной армированной колючей ленты), предназначенное для быстрой установки препятствия с возможностью его последующего сворачивания; модульное заграждение «БРИСК», организующее людские проходы во время массовых мероприятий.

«Технические средства охраны представлены комплексом по обнаружению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе радиолокационной станции «Радескан», быстроразворачиваемыми комплексами серии «БРК» и радиоволновым извещателем «Волна-6»», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

Кроме того, руководители пензенских предприятий сообщили о возможностях использования представленной техники в период проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу, при охране особо важных объектов (АЭС), а также транспортных узлов и мостов.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/05/30/10495239

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics