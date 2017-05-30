Левин рассказал о борьбе с абсурдными законопроектами в Госдуме (видео)

30 мая председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал о наиболее резонансных проектах Госдумы за последние годы и о том, какие меры принимаются для того, чтобы помешать депутатам пиариться за счет непродуманных и откровенно абсурдных инициатив.

Главный редактор Семен Вахштайн попросил гостя радиостанции развеять мнение о том, что в Госдуме «все депутаты — такие, как Виталий Милонов и Наталья Поклонская», которые обрели известность благодаря ряду резонансных законопроектов.

«Зачастую в прошлой Думе законопроекты вносились для того, чтобы привлечь внимание к персоне разработчика. Доходило до совершенно идиотских предложений — например, 1 апреля был внесен законопроект о запрете чеснока. Правда, он просуществовал один день, но, тем не менее, сам факт подобного рода вещей говорил о том, насколько была дискредитирована ценность законодательной работы. Сегодня, прежде чем тот или иной депутат внесет законопроект, он должен согласовать его со своими коллегами, обсудить во фракции. Этот фактор, с моей точки зрения, будет играть существенную роль в ограничении «случайных» законопроектов, в том числе — и тех авторов, о которых вы говорили», — рассказал Леонид Левин.

По его словам, в последние годы большая часть работы комитета, который он возглавляет, заключалась в отклонении инициатив, которые вмешивались в деятельность СМИ, пытались искусственно регулировать сферу интернета, отрасли связи.

«Любой человек, вносящий подобные законопроекты, конечно, понимал, что они обречены на публичное внимание. Благодаря экспертному совету, созданному при комитете, нам удалось аргументированно, убедительно отклонять предлагаемые законопроекты», — отметил он.

В ходе беседы Леонид Левин упомянул о недавнем законопроекте Виталия Милонова, который обсуждала вся страна.

«Законопроект господина Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту. Хотел бы обратить внимание на позицию комитета, я ее озвучил практически сразу: мы его не поддержим. Этот законопроект не решает никаких задач, только дискредитирует саму законодательную систему. Но самое главное — технически он нереализуем. Подобного рода инициативы являются непроработанными, аргументов никаких серьезных не представляют, а резонанс вызывают сами знаете какой. Его даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента. От таких инициатив — непродуманных, непроработанных, не обсужденных с экспертным сообществом и людьми, с точки зрения практической реализации, — конечно, Дума должна постепенно отходить», — сказал он.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».