Иван Белозерцев принял участие в совещании председателя правительства РФ

Главным вопросом обсуждения была организация отдыха и оздоровления детей.

Открывая всероссийское совещание, глава правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что ключевым вопросом в сфере организации детского отдыха является обеспечение безопасности.

«Поездка в лагерь — это отличная возможность отдохнуть, познакомиться с друзьями, узнать много нового. В то же время необходимо, чтобы ничто не угрожало здоровью и жизни детей», — подчеркнул премьер-министр РФ.

«Ключевыми являются вопросы не только обеспечения элементарной безопасности, но и соблюдения санитарных норм, противопожарных правил. У нас случаются проблемы, трагедии, и в прошлом году это было. Надо сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций», — поставил задачу он.

Дмитрий Медведев также отметил, что нормативно-правовая база, которая касается детского отдыха, усовершенствована. Полномочия по организации теперь закреплены за единым ведомством — министерством образования. Именно оно координирует работу остальных ведомств, которые задействованы в организации детского отдыха.

«Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее, жестче. Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идет о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных и должны четко понимать, что безопасность — это самое главное», — пояснил Дмитрий Медведев.

«Также мы закрепили законодательно, что при закупках в этой сфере качество услуг и вопросы безопасности детей — приоритетны. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. Организаторы не должны экономить на здоровье», — добавил он.

В Пензенской области за период летних каникул будет организован отдых более 80 тысяч детей. Предполагается, что свыше 17 тысяч подростков отдохнут в загородных лагерях. В соответствии с квотами, также будут выделены путевки во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена». Стоимость путевок для детей в загородные лагеря и рекомендуемые размеры родительской платы по сравнению с 2016 годом не изменились.

По итогам совещания глава Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд поручений членам областного правительства, потребовал усилить контроль загородных оздоровительных учреждений, осуществлять его в постоянном режиме.

Первые смены в загородных лагерях на территории региона откроются 1 июня. До 15 июня текущего года 80% загородных лагерей осуществят первые заезды. Лагеря с дневным пребыванием приступят к работе в период с 1 по 5 июня, лагеря труда и отдыха — с середины июня.

Напомним, что в Пензенской области в 2017 году увеличен объем финансирования санаторно-курортного лечения детей за счет регионального и муниципальных бюджетов. Всеми формами отдыха и оздоровления в текущем году планируется охватить 103 260 детей, что составит 90% от числа детей школьного возраста и соответствует уровню 2016 года.