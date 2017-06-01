Звезды СТС сразятся за звание первой ракетки

Чемпионат пройдет при поддержке Национальной федерации бадминтона России с июня по август и охватит 17 городов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Томск и Уфа.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС: «Мы не случайно выбрали бадминтон в качестве платформы для летних акций СТС. Ведь у нашего канала и этой игры есть много общего: мы веселые, активные, доступные каждому вне зависимости от пола и возраста, а главное — можем собрать вокруг себя всю семью. Надеемся, что «Выше волан» станет нашей ежегодной летней традицией».

Участников и победителей соревнований ждут уникальные призы, а в рамках ежегодного фестиваля Пикник «Афиши» (16+), который пройдет при информационной поддержке СТС, члены сборных команд России по бадминтону проведут мастер-классы и сойдутся в товарищеском матче со звездами телеканала.

Андрей Антропов, председатель Совета Национальной федерации бадминтона России, 50-кратный чемпион СССР и России по бадминтону: «Благодаря высокой интенсивности, бадминтон — один из лучших генераторов гормона счастья. Это интересная и полезная для здоровья, в том числе и для зрения, игра! Мы рады, что бадминтон пришел на такую прекрасную площадку, как СТС. Уверен, благодаря этому здоровья и счастья в нашей стране станет еще больше!»

Екатерина Волкова («Воронины»): «У меня с этой замечательной игрой связаны самые приятные детские воспоминания. Пока парни гоняли мяч во дворе, мы с подружками подбрасывали воланчик, пока не стемнело. Игра легкая, незатейливая, так что мы успевали и мальчиков обсудить, и похихикать, и посплетничать. Сейчас мы живем в подмосковном доме, пространства много, так что дочка Лиза может поиграть в бадминтон с папой. Иногда и я подключаюсь, если есть свободная минутка. Мне вообще кажется, что бадминтон — это идеальный вариант для семейного времяпровождения!»

Георгий Дронов («Воронины»): «Вот дети чуть подрастут, и мы возьмемся за бадминтон. У меня самого все детство прошло на улице, ведь тогда не было компьютеров, социальных сетей, разве что электронная игра «Ну, погоди!». Конечно, мы играли и в бадминтон, и в пинг-понг, и в теннис: раньше во дворе у детей было много активных занятий. И это здорово, что СТС возрождает такие традиции!»

Ольга Кузьмина («Отель Элеон»): «Конечно, в детстве все играли в бадминтон. Я ездила в спортивные лагеря, где занималась акробатикой, и бадминтон был для нас расслабляющей игрой. Между тренировками, в качестве отдыха, нам давали возможность побеситься с ракетками. А когда я повзрослела, мы выбирались друзьями на шашлыки. Как только набивали пузо, хватались за разные активности, чтобы растрясти съеденное. Игра легкая, только и делаешь, что воланчик подкидываешь. В общем, для меня бадминтон — это всегда радость и повод собраться!»

Борис Клюев («Воронины»): «В бадминтон играл много раз! Я вообще был очень спортивным парнем. Помню, в моей школе был спортивный лагерь, где мы активно занимались бадминтоном. Битва была очень серьезной — лагерь на лагерь. Любимой ракетки не было, потому что в то время мы играли тем, чем придется. И, кстати, пару дней назад я впервые за долгое время снова попробовал. Непривычно, но руки помнят».

Владимир Яглыч («Молодежка»): «У меня есть две спортивные страсти — фехтование на рапирах и бадминтон. Что касается последнего, я предпочитаю закрытые залы, которые, как правило, находятся за городом. Все-таки на улице часто мешает ветер, а на кортах созданы специальные условия для игры. Правда, съемки отнимают большую часть моего времени, поэтому такое удовольствие могу позволить себе редко».

Серафима Низовская («Молодежка»): «Конечно, я играла в бадминтон, и сейчас периодически беремся за это дело с сыновьями: идем во двор, бывает на даче. Кстати, полтора года назад я даже занималась с персональным тренером на корте, и надо сказать, мне очень понравилось. Мне кажется, этот вид спорта только на первый взгляд простой: на самом деле он затрагивает все виды мышц. Так что бадминтон — очень полезное и очень интересное времяпровождение».

Евгений Кулик («Молодежка»): «Бадминтон — одна из любимых игр детства. Раньше мы постоянно собирались с друзьями, ехали рыбачить и обязательно брали с собой мяч и ракетки! Мне кажется, бадминтон подарил мне ловкость, сноровку и внимательность. Вроде игра легкая, но проигрывать никогда не хотелось. Знаете, когда воланчик не туда летит или попадает в сетку… В общем, я желаю всем участникам этой нелегкой легкой игры, чтобы воланчик не застревал в ракетке».

Чемпионат СТС по бадминтону «Выше волан» станет новым направлением ежегодной акции #ЛЕТОСТС, которая в 2016 году охватила более 2 млн человек из 16-и крупных городов России.