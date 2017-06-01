РЕН ТВ расскажет, сколько стоит оппозиция

В пятницу, 2 июня на РЕН ТВ — продолжение расследования «Либералам — черным налом» (16+). Эксклюзивные видео, свежие факты и новые документы откроют тайные каналы финансирования оппозиции. РЕН ТВ докажет: борьба с коррупцией в России щедро оплачивается олигархами. Но в чем их выгода?

РЕН ТВ выяснил, сколько стоит «раскачивание лодки», и кто из российских оппозиционеров находится на содержании у олигархов. Имена спонсоров и их «иждивенцев» будут впервые названы во втором выпуске документального расследования «Либералам — черным налом». Зрители увидят, за что именно платят «зарплату» людям, которые якобы «борются со взятками».

Заграничная недвижимость, десятки миллионов на счетах, роскошный отдых в России и за рубежом. Неужели все это может получить каждый, кто борется против коррупции вместе с «главными либералами» страны? Не совсем.

Журналисты установили: антикоррупционные расследования стали оружием в корпоративных войнах. И проводятся на деньги олигархов — которые платят за уничтожение своих конкурентов.

Кто из известных бизнесменов спонсирует тот самый Фонд борьбы с коррупцией? И против кого на самом деле действует эта организация — неужели против тех, кого «закажут» спонсоры? Как работает «черная касса» Навального, почему сами оппозиционеры прямо называют Алексея «инструментом», и сколько стоит устранить своих бизнес-конкурентов с его помощью?

Ответы покажет РЕН ТВ — в документальном проекте «Либералам — черным налом-2». Зрители узнают, что может позволить себе оппозиционер после «удачной акции». Как шикарно отдохнуть в 26 странах за три года при официальном доходе в 50 тысяч рублей? Как содержать личную охрану, шофера, фотографа — и снимать элитную квартиру, не имея никаких источников дохода?

Спецрасследование РЕН ТВ стало продолжением документального фильма «Либералам — черным налом», показанного в апреле. Тогда журналистами были открыты заграничные источники финансирования российской оппозиции, в том числе «Открытой России» Ходорковского.

Премьера документального фильма «Либералам — черным налом-2» состоится в пятницу, 2 июня, в 19.45 на РЕН ТВ.