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Кассационная инстанция не встала на защиту «Самоучета»

1 июня в 17:46 588 просмотров
(«Самоучет») и 27 управляющих компаний.

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Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность решения и предписания Пензенского УФАС России в отношении АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» («Самоучет») и 27 управляющих компаний.

Напомним, что 30 мая 2016 года пензенское УФАС признало действия центра «Самоучет» и 27 управляющих компаний нарушающими «Закон о конкуренции». Дело в том, что плата собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах за ЖКУ принималась на расчетные счета «Самоучета», не являющиеся специальными, а это могло привести к ограничению конкуренции.

По итогам рассмотрения дела были выданы предписания о прекращении соглашений.

Однако ОАО «Северный» по ОЖФ не согласилось с решением и обратилось в Арбитражный суд Пензенской области и требовало признать недействительными предписания УФАС. Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также отказал ОАО «Северный». В результате Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения постановление апелляционной инстанции.


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