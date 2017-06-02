Кассационная инстанция не встала на защиту «Самоучета»

Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность решения и предписания Пензенского УФАС России в отношении АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» («Самоучет») и 27 управляющих компаний.

Напомним, что 30 мая 2016 года пензенское УФАС признало действия центра «Самоучет» и 27 управляющих компаний нарушающими «Закон о конкуренции». Дело в том, что плата собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах за ЖКУ принималась на расчетные счета «Самоучета», не являющиеся специальными, а это могло привести к ограничению конкуренции.

По итогам рассмотрения дела были выданы предписания о прекращении соглашений.

Однако ОАО «Северный» по ОЖФ не согласилось с решением и обратилось в Арбитражный суд Пензенской области и требовало признать недействительными предписания УФАС. Суд не удовлетворил кассационную жалобу. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также отказал ОАО «Северный». В результате Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения постановление апелляционной инстанции.