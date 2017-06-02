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В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты (видео)

1 июня в 19:33 374 просмотра
«Жилище». Торжественная церемония состоялась в городской администрации.

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Ощутимая помощь в покупке нового жилья или строительстве дома. 30 молодых пензенских семей получили сертификаты в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Торжественная церемония состоялась в городской администрации.

«Мы стараемся при всем сложном дефицитном состоянии бюджета обязательно поддерживать улучшение демографической ситуации и ваше материальное положение, которое дает вам право приобрести свое жилье. Конечно, мы за вас будем очень рады и счастливы, если у вас будет все хорошо», — сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В областном центре подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» действует с 2005 года. За это время более двух тысяч пензенских семей улучшили свои жилищные условия. Благодаря программе ими было приобретено около 100 тысяч квадратных метров жилья на сумму свыше миллиарда рублей. В 2017 году свидетельство о праве на получение социальной выплаты получат еще порядка 40 пензенских семей, сообщает телеканал «Экспресс».


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