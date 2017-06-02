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Идею сквера «Бессмертного полка» взяли на заметку в других регионах

2 июня в 11:35 270 просмотров
«Бессмертного полка» высоко оценили на федеральном уровне.

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Инициативу Пензы по созданию сквера «Бессмертного полка» высоко оценили на федеральном уровне.

О проделанной в регионе работе рассказал членам штаба координатор движения «Бессмертный полк» в Пензе Олег Шибаев.

«И в Пензе, и в районах Пензенской области число участников шествия увеличилось кратно. Это было достигнуто за счет полного взаимопонимания между гражданами, властью и общественными объединениями. Вице-председатель центрального штаба Николай Земцов отметил, что сила Пензы — во взаимодействии и единстве», — отметил он.

Региональному отделению штаба «Бессмертный полк» вручили благодарность центрального отделения и книгу «Библиотека Бессмертного полка». А идею сквера взяли на заметку в других регионах. Вполне возможно, подобные зоны отдыха появятся и в других городах России, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_uveren_skver_stanet_mestom_pokloneniya_velikomu_podvigu_nashego_naroda/

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