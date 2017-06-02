«Самопровозглашенный лидер» Пензы среди интернет-СМИ пририсовал к статистике лишний ноль?

Накануне руководители двух пензенских интернет-СМИ, исполнительный директор компании-учредителя ИА «Пенза-Пресс» Степан Парфенов и главред ИА «Пенза-Ньюс» Павел Полосин, бурно обсуждали в FB рейтинги возглавляемых ими интернет-площадок. Данное событие вызвало обсуждение в соцсетях, а нам оно напомнило одну старую байку.

Собрались как-то два медиамагната и решили помериться.

— У меня воооот такой, — сказал П.

— Ну, у меня больше, — гордо ответил С.

— Нет, у меня!

— Показывай!

— Не покажу, но его оценил один очень уважаемый человек.

— Это все слова — докажи!

— Уважаемому человеку все доверяют! Вот скрин — отзыв.

Причиной обсуждений рейтингов стало следующее: совсем недавно ИА «PenzaNews» распространило информацию о своем успехе.

По их словам, агентство уже третий месяц подряд не опускает планку в 1 000 000 просмотров. Казалось бы, остается только порадоваться за коллег по цеху, но нас очень удивили цифры, да и в этом материале о себе они зачем-то начали сравнивать свой ресурс с нашим изданием:

«В целом, количество просмотров страниц этого ["Пенза-Пресс"] интернет-ресурса за май, как в апреле и марте, в 3 раза меньше, чем у ИА «PenzaNews».

«Неужели мы так плохо работаем?» — подумали мы и решили проверить обнародованные нашими коллегами цифры. Скажем честно, мы никогда не ввязывались в ставшие традиционными среди пензенских СМИ склоки. Но на этот выпад мы не можем не ответить, так как на кону — наша деловая репутация.

Вот что нам показалось очень странным:

1. В подтверждении своих слов ИА «PenzaNews» опубликовало скрины статистики GoogleAnalytics, причем сделано этот было таким образом, что на них не попало название издания, которому принадлежит эта самая статистика. Проверить это тоже невозможно, так как данная информация скрыта от посторонних глаз — доступны только эти скрины, которые нельзя идентифицировать.

2. Мы решили обратиться к другим независимым сервисам статистики. К нашему большому удивлению, ИА «PenzaNews» является ЕДИНСТВЕННЫМ крупным пензенским интернет-СМИ, которое полностью скрыло информацию о себе в сервисе liveinternet.ru. Тем самым, не участвует в общем рейтинге.

3. Статистика «Яндекса» (Яндекс.Метрика) издания «PenzaNews» тоже находится под паролем. Однако в интернете есть сервисы, которые могут определить посещаемость любого сайта (естественно, с определенной погрешностью), даже если его статистика принудительно закрыта от посторонних.

Мы воспользовались одним из самых популярных сервисов, который стоит первым в выдаче Google по запросу «проверка посещаемости сайта» — http://pr-cy.ru/.

Эта система автоматически проверяет открытые счетчики статистики и получает основные параметры посещаемости. Первым делом она ищет открытый счетчик Яндекс. Метрика, затем LiveInternet. Когда ничего не найдено, система делает прогноз и показывает примерные данные по информации из Alexa*.

Теперь данные по сайту ИА «PenzaNews».

Посетителей в месяц — 25 196, просмотров в месяц — 100 770. Судя по этим данным, в статье, видимо, присутствует опечатка — лишний ноль в статистике просмотров.

Любят в Пензе помериться!

*Alexa Rank — рейтинговая система оценки сайтов, основанная на подсчете общего количества просмотра страниц и частоты посещений конкретного ресурса. Alexa Rank вычисляется исходя из показателей за три месяца.

Сергей Максимов