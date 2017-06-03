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В Пензенской области на формирование комфортной среды направят 314 млн

3 июня в 14:40 206 просмотров
«Формирование комфортной городской среды» на благоустройство направят более 314 млн рублей.

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В Пензенской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство направят более 314 млн рублей.

В программу включены различные мероприятия — от установки урн до оборудования парковок и озеленения. Важным является участие жителей в отборе приоритетных объектов для благоустройства.

Для реализации мероприятий правительством Пензенской области заключены соответствующие соглашения с Минстроем РФ о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета.

«На реализацию государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 306,4 млн руб., в том числе средств бюджета Пензенской области — 33,7 млн. рублей. На благоустройство мест массового отдыха населения (городской парк Кузнецка) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,7 млн руб., в том числе средств бюджета Пензенской области — 0,6 млн рублей и 1,5 млн — из бюджета города Кузнецка», — сообщает пресс-служба областного управления ЖКХ и ГЗН.

В 2017 году участие в проекте принимают 11 муниципальных образований: города Пенза, Кузнецк, Заречный, Сердобск, Каменка, Никольск, Нижний Ломов, р. п. Мокшан, села Богословка и Ленино Пензенского района.

Всего по программе будет благоустроено 167 дворов по всей области и 16 мест массового пребывания населения. В Пензе — это набережная реки Суры, в Кузнецке — городской парк и центральная улица.


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