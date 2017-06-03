Пензенская молодежь отправится в Китай

Девять пензенских ребят 4 июня отправятся в КНР для участия в Российско-китайском молодежном форуме.

Как сообщает областной минобр, форум проводится в рамках сотрудничества регионов Приволжского федерального округа РФ и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китая.

Впервые форум прошел в 2014 году в рамках молодежного форума ПФО «iВолга». В 2015 году пензенская молодежная делегация с ответным визитом посетила провинцию Сычуань.

В 2017 году форум пройдет с 6 по 17 июня в городе Хэфэй провинции Аньхой. В программу форума войдут образовательные и культурные мероприятия, знакомство с работой университетов провинции Аньхой и так далее.