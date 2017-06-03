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В Пензе обустроят скверы «40 лет Победы» и в честь 100-летия футбола

3 июня в 17:59 504 просмотра
«45 меридиан» на пересечении улиц Кулакова и Пушкина сообщил об идее создания зеленой зоны в честь 100-летия футбола. Также рассказал о вариантах приведения в порядок сквера «40 лет Победы».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 3 июня в ходе осмотра обустройства сквера «45 меридиан» на пересечении улиц Кулакова и Пушкина сообщил об идее создания зеленой зоны в честь 100-летия футбола. Также рассказал о вариантах приведения в порядок сквера «40 лет Победы».

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время идет разработка проекта сквера, посвященного 100-летию футбола, который должен появиться в этом году.

«Этот сквер станет местом истории развития футбола в Пензе, болельщиков, любителей футбола да и просто тех, кто хотел бы видеть этот вид спорта в числе ведущих», — сказал Виктор Кувайцев.

Развитие сквера «40 лет Победы возможно на условиях муниципально-частного партнерства или концессии.

«Если бы сегодня появился желающий на прилегающей территории организовать какой-либо бизнес, то мы бы согласились бы на это, не передавая земельный участок в собственность, — уточнил Виктор Кувайцев. — Но при этом предприниматель развивал бы сквер. Это нормальная практика, которая существую в других городах. Мы ее хотели бы применить и у нас».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_staraemsya_uvelichivat_kolichestvo_zelenykh_zon_v_gorode/

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