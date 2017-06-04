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Лермонтовский праздник в Тарханах пройдет 1 июля

4 июня в 14:50 476 просмотров
«Тарханы» состоится XLVI Всероссийский Лермонтовский праздник. В этом году он пройдет под девизом «…он был счастливо одарен способностями к искусствам».

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1 июля в музее-заповеднике «Тарханы» состоится XLVI Всероссийский Лермонтовский праздник. В этом году он пройдет под девизом «…он был счастливо одарен способностями к искусствам».

Как сообщается на сайте музея «Тарханы», в этот день гостей ждут мастер-классы по тем видам искусства, способностями к которым был одарен М. Ю. Лермонтов, выступления фольклорных коллективов, шахматный сеанс одновременной игры, мастер-класс «Тропинка к шахматам».

Также будут организованы мастер-классы «Вихорь вальса шумный», «Тарханские пейзажи на бумаге», уроки по владению клинком, обучение народному пению и танцам, также посетители смогут получить представление об азах верховой езды на лошадях. На веранде барского дома пройдет интерактивная игра по подбору эпитетов в стихи М. Ю. Лермонтова.

Предполагается, что на праздник приедут певец Иосиф Кобзон, поэт Андрей Дементьев, актеры Дмитрий Певцов, Анатолий Белый, певица Марина Девятова.

Возрастное ограничение мероприятия — 0+.


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