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Ученые изучают влияние бобров на флору и фауну Пензенской области (видео)

4 июня в 17:55 254 просмотра
«Приволжская лесостепь» совместно с академиком РАН из столицы изучают влияние бобров на растительный и животный мир Пензенской области. Бобров экологи называют «инженерами дикой природы» и утверждают, что деятельность этих животных полезна в борьбе с глобальным изменением климата. За работой исследователей на территории Колышлейского района наблюдала съемочная группа телеканала «Экспресс».

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Сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь» совместно с академиком РАН из столицы изучают влияние бобров на растительный и животный мир Пензенской области. Бобров экологи называют «инженерами дикой природы» и утверждают, что деятельность этих животных полезна в борьбе с глобальным изменением климата. За работой исследователей на территории Колышлейского района наблюдала съемочная группа телеканала «Экспресс».

Ученым важен не хороший улов, а уровень кислорода в воде и ее температура — все в купе указывает на то, что здесь водится речной бобр.

«Здесь вот вылаз бобра, здесь его кормовой столик. В общем, как раз по погрызам можно определить и по тонким веткам, что здесь был молодой бобр», — пояснил старший научный сотрудник заповедника «Приволжская лесостепь» Виталий Осипов.

Работают исследователи в Островцовской лесостепи — это один из участков заповедника «Приволжская лесостепь» в Колышлейском районе. В некогда небольшой речке теперь течения нет. Искусные строители в мире природы превратили ее в большой каскад бобровых прудов.

Иван Башинский приехал в пензенский заповедник из Москвы. Научный сотрудник российской академии наук говорит, что на территории Пензенской области встречаются леса, степи и лесостепи, а потому за бобрами можно наблюдать в разных условиях. Правда, признается столичный гость, встретить животное не так-то просто.

«Рядом с деревнями рядом часто слышим истории, как видели бобра, бобр вышел, но в заповеднике его сложно увидеть, надо очень долго ждать и тогда он сначала вынырнет аккуратно, его надо высмотреть и потом он осмотрится и начнет заниматься своими делами- грызть ветки, чинить плотины», — рассказал научный сотрудник РАН института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Иван Башинский.

Лесостепная зона — нетипична для бобра из-за скудного корма. Здесь животным приходится питаться в основном травянистыми растениями. Ну а если попадается ветла, то отведать древесной коры не откажется ни один крупный грызун. Чтобы посмотреть поближе на свежие срезы и при этом не угодить в воду, приходится пробираться по бобровой плотине.

Влияние бобров на степные и лесостепные реки на этой заповедной территории активно изучают последние четыре года. За это время найдено около 80 плотин.

«Бобр сгреб сюда землю, наложил веток и получился такой вот водопадик, вода начала растекаться дальше, он дальше греб землю, водопад расширялся и вот так он соединил два берега долины», — сказал Иван Башинский

Если в начале прошлого века в нашей стране плотиностроители находились на грани вымирания, то сегодня популяция бобров насчитывает около 700 тысяч особей. Животные хорошо размножаются и на них ни человек, ни хищники практически не охотятся. Чтобы бобры не нарушали целостность природного комплекса, специалисты советуют, прежде всего, ограждать деревья металлической сеткой, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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