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Tele2 запускает новую услугу «Плюс навигация»

5 июня в 10:23 298 просмотров
, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Плюс навигация». Новая опция позволит абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Плюс навигация». Новая опция позволит абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.

Услуга «Плюс навигация» предоставляет безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс. Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Транспорт». При ее использовании включенный в абонентскую плату интернет-трафик не расходуется и не тарифицируется в сети Tele2.

Активировать услугу «Плюс навигация» можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении «Мой Tele2» и с помощью команды *155*531#. Чтобы отключить опцию, надо набрать комбинацию *155*530#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Услугой могут пользоваться и корпоративные клиенты компании.

Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 «Другие правила», целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.

«С каждым годом пользователи скачивают все больше информации в сети. Например, потребление трафика B2C-клиентами Пензенской области с января по май текущего года увеличилось в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди абонентов по-прежнему очень популярны такие ресурсы как видео, музыка, игры. Растет потребление интернет-трафика и у корпоративных клиентов: использование интернета в B2B-сегменте за тот же период возросло в 3,9 раза. Мы учитываем потребности телеком-рынка — стремительно возрастающее потребление трафика, и идем на опережение — поэтому мы запустили услугу «Плюс навигация», чтобы решение насущных вопросов, таких как поиск маршрутов, не лишали наших абонентов дополнительной возможности «серфить» любимые приложения и сайты», — отметил директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Tele2

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