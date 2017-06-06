Представители архивных служб ПФО в Пензе обсуждают развитие отрасли

Перед началом мероприятий заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов провел встречу с заместителем руководителя Федерального архивного агентства Андреем Юрасовым.
Стороны обсудили социальное значение архивного дела, внедрение современных информационных технологий в данной отрасли, а также совершенствование материально-технической базы учреждений.
«Олег Ягов выразил благодарность гостю за возможность принимать мероприятия такого уровня», — сообщает пресс-центр регионаьного правительства.
«Пензенская область старается идти в ногу со временем — по решению губернатора в этом году в регионе создан Комитет по делам архивов. Образование самостоятельного органа в этой сфере является эффективным инструментом развития архивного дела», — сообщил зампред.
Представитель федерального ведомства отметил, что поволжские архивные учреждения — важный сегмент службы всей страны.
«Это 38 государственных и более 400 муниципальных архивов, в которых находится 52,5 млн единиц хранения», — прокомментировал Андрей Юрасов.
«На ближайшие дни Пенза становится архивной столицей — сюда съехались представители архивных служб, государственных и муниципальных архивов всех 14 субъектов Приволжского Федерального округа», — добавил он.
Планируется, что участники мероприятий рассмотрят актуальные вопросы отрасли: законодательное регулирование деятельности, проблемы управления архивных делом, взаимодействие архивов с многофункциональными центрами, оказание платных услуг, работа с электронными документами и процесс рассекречивания документов.
«Обмен наработками, дискуссии послужат дальнейшему развитию архивного дела», — заключил Андрей Юрасов.
«Уверен, предстоящая совместная работа позволит найти много «реперных» точек, а опыт пензенских специалистов будет интересен нашим коллегам из других регионов», — подытожил Олег Ягов.