Представители архивных служб ПФО в Пензе обсуждают развитие отрасли

В Пензенской области с 5 по 9 июня проходит заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов округа.

Перед началом мероприятий заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов провел встречу с заместителем руководителя Федерального архивного агентства Андреем Юрасовым.

Стороны обсудили социальное значение архивного дела, внедрение современных информационных технологий в данной отрасли, а также совершенствование материально-технической базы учреждений.

«Олег Ягов выразил благодарность гостю за возможность принимать мероприятия такого уровня», — сообщает пресс-центр регионаьного правительства.

«Пензенская область старается идти в ногу со временем — по решению губернатора в этом году в регионе создан Комитет по делам архивов. Образование самостоятельного органа в этой сфере является эффективным инструментом развития архивного дела», — сообщил зампред.

Представитель федерального ведомства отметил, что поволжские архивные учреждения — важный сегмент службы всей страны.

«Это 38 государственных и более 400 муниципальных архивов, в которых находится 52,5 млн единиц хранения», — прокомментировал Андрей Юрасов.

«На ближайшие дни Пенза становится архивной столицей — сюда съехались представители архивных служб, государственных и муниципальных архивов всех 14 субъектов Приволжского Федерального округа», — добавил он.

Планируется, что участники мероприятий рассмотрят актуальные вопросы отрасли: законодательное регулирование деятельности, проблемы управления архивных делом, взаимодействие архивов с многофункциональными центрами, оказание платных услуг, работа с электронными документами и процесс рассекречивания документов.

«Обмен наработками, дискуссии послужат дальнейшему развитию архивного дела», — заключил Андрей Юрасов.

«Уверен, предстоящая совместная работа позволит найти много «реперных» точек, а опыт пензенских специалистов будет интересен нашим коллегам из других регионов», — подытожил Олег Ягов.