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В Пензе отобрали 24 претендента в волонтеры молодежного форума в Сочи (видео)

6 июня в 20:05 66 просмотров
, рекомендованных к участию во всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет осенью в Сочи.

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Выбор сделан. Стали известны имена волонтеров из Пензы, рекомендованных к участию во всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет осенью в Сочи.

Из 120 человек организаторы форума отобрали 24. Теперь ребятам предстоит пройти заключительный — региональный отборочный этап, сообщает телеканал «Экспресс».

«Проверка будет производиться с участием силовых структур и членов РПК, сокращенно скажу, в состав которой входят представители вузов и исполнительных органов власти, плюс общественные организации», — рассказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

По итогам решающего этапа отбора будет сформирован окончательный список из 20 волонтеров. Имена еще 50 человек — тех, кто отправится на фестиваль в статусе участников, — организаторы всемирного форума назовут в ближайшее время.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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