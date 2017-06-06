За поджог мальчика в Каменке никто не понесет уголовную ответственность

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, дело прекращено из-за того, что подозреваемый не достиг возраста 14 лет.

Напомним, трагедия произошла вечером 3 июня 2016 года. Четверо подростков находились на берегу реки Атмис на окраине города. У одного из них был мопед.

«Когда пострадавший мальчик стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, мопед упал на него. Около двух литров топлива вылилось из бензобака на землю и попало на одежду ребенка. К лежащему на земле потерпевшему подбежал хозяин мопеда, который решил поджечь вытекший бензин. Он откатил мопед и вернулся к потерпевшему, который в тот момент лежал спиной на земле в непосредственной близости от лужи бензина, и поджег топливо зажигалкой», — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Бензин загорелся, пламя перекинулось на ребенка, лежащего в луже. Он получил ожоги 90% тела и через несколько дней скончался в больнице.

Следствие нашло в действиях мальчика признаки преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», но так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, то преследование в отношении него прекратили.

«Подросток поставлен контролирующими органами на профилактический учет. Вместе с тем, на основании материалов уголовного дела малолетний помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Пензенской области сроком на 30 суток для проведения с ним дальнейшей профилактической работы», — отметила Людмила Фомина.

В пресс-службе СУ СКР подчеркнули, что расследование уголовного дела было проведено со всей тщательностью: допрошено более 120 свидетелей, проведены очные ставки и следственные эксперименты, назначено и проведено 16 различных судебных экспертиз, судебная ситуационная экспертиза для проверки возможности совершения преступления согласно версии, изложенной матерью погибшего мальчика и др. Общий объем материалов уголовного дела составил 12 томов.

«В ходе предварительного следствия были детально изучены личности всех участников произошедшего трагического события. На несовершеннолетних получены характеристики по месту обучения, месту жительства, органов и учреждений системы профилактики. Установлены факты совершения несовершеннолетними иных противоправных деяний, в связи с чем материалы были направлены в органы полиции для проведения доследственных проверок, а также следствием инициировано привлечение родителей малолетних правонарушителей к административной ответственности.

В рамках расследования уголовного дела в министерство образования Пензенской области, УМВД РФ по Пензенской области, администрацию Каменского района Пензенской области внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица», — пояснила Людмила Фомина.