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Иван Белозерцев заинтересовался белорусскими электробусами

7 июня в 12:23 280 просмотров
«Белкоммунмаш».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках делового визита в Республику Беларусь посетил предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

В программе поездки запланировано посещение ряда производственных объектов, первым из которых стал «Белкоммунмаш». Сейчас компания является ведущим производителем общественного электротранспорта.

Иван Белозерцев ознакомился с технологическим процессом и современными моделями транспортных средств. Глава региона отметил преимущества экологичных видов транспорта и заинтересовался приобретением белорусских машин для маршрутной сети Пензы.

«Сегодня мы вкладываем средства в развитие транспорта на газомоторном топливе, в этом году 100 млн рублей из бюджета Пензенской области направили на приобретение автобусов большой вместимости. Работаем над тем, чтобы сбалансировать количество разных видов общественного транспорта — маршрутных такси и автобусов большой вместимости, чтобы у жителей была возможность выбора. Поэтому мы приехали на завод с целью изучить производство, убедиться, что здесь выпускают качественные модели», — отметил он.

Также гостям продемонстрировали инновационное пассажирское транспортное средство — электробус. Это «гибрид» автобуса и троллейбуса, который отличается повышенной комфортностью и удобством проезда для всех категорий пассажиров.

Совершив поездку на электробусе по столице Республики Беларуси, Иван Белозерцев поручил министру промышленности региона Михаилу Торгашину рассчитать экономическую обоснованность использования данного вида транспорта в областном центре.

«Надо проанализировать стоимость электробусов, а также насколько данный вид транспорта экономичнее в эксплуатации по сравнению с троллейбусами, которые работают от контактной сети, и посмотреть, возможно ли его приобретение в качестве подвижного состава Пензы», — распорядился губернатор.

Он подчеркнул, что разработка подобных модификаций общественного транспорта — серьезный шаг в развитии перевозок.

«Сегодня существует запрос на экологически чистый вид транспорта не только в России, но и в Европе, нет никакого сомнения, что за этим будущее. Мы искренне рады за белорусских коллег, которые идут в ногу со временем и выпускают подобные современные машины», — заключил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/7/11432158

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