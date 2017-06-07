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В Пензенском филиале «Россельхозбанка» можно купить монеты на тему ЧМ-2018

7 июня в 16:20 150 просмотров
, посвященной проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года.

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В Пензенском филиале АО «Россельхозбанк» ассортимент монет из драгоценных металлов пополнился коллекцией, посвященной проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года.

Футбольная тематика представлена серебряными инвестиционными и памятными монетами номиналом три рубля: «Екатеринбург», «Казань», «Калининград», «Саранск», «Кубок конфедерации», «Чемпионат мира по футболу Россия 2018» и двумя золотыми монетами номиналом 50 рублей — «Кубок конфедераций FIFA 2017» и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018».

Всего в банке можно приобрести более 110 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами. Все монеты изготовлены с высоким качеством чеканки и применением самых современных технологий. Памятные монеты оформлены в подарочный футляр.

С полной коллекцией можно ознакомиться в офисах продаж Пензенского филиала АО «Россельхозбанк», а также на сайте www.rshb.ru.

Фотография: Фото предоставлено "Россельхозбанком"

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