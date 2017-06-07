В Пензе 7 июня сдали ЕГЭ по физике и литературе (видео)

В Пензе госэкзамены по литературе и физике выпускники писали в школах № 12, № 37 и № 47. Чтобы поступить в вуз на программу бакалавриата или специалитета, будущим студентам нужно набрать 32 балла по литературе. Порог по физике чуть выше — 36 баллов. Впрочем, и сам экзамен считается сложнее, сообщает телеканал «Экспресс».
«Физика, мне кажется, — наиболее популярный экзамен в последние годы. Это связано с тем, что, во-первых, технические специальности приобрели популярность, есть бюджетные места, эти специальности востребованы и у выпускников вузов. Поэтому на физику конкурс достаточно большой», — рассказала член государственной экзаменационной комиссии Евгения Жигина.
Результаты госэкзаменов по физике и литературе выпускники узнают 22 июня. Пересдать ЕГЭ в случае неудовлетворительной оценки или по другим причинам школьники смогут только в следующем году.