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В Пензе 7 июня сдали ЕГЭ по физике и литературе (видео)

7 июня в 19:48 154 просмотра
, 7 июня, на вопросы Единого государственного экзамена отвечали физики и лирики. В 2017 году в Пензенской области литературу сдают около 300 выпускников, физику — более 1700 человек.

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В среду, 7 июня, на вопросы Единого государственного экзамена отвечали физики и лирики. В 2017 году в Пензенской области литературу сдают около 300 выпускников, физику — более 1700 человек.

В Пензе госэкзамены по литературе и физике выпускники писали в школах № 12, № 37 и № 47. Чтобы поступить в вуз на программу бакалавриата или специалитета, будущим студентам нужно набрать 32 балла по литературе. Порог по физике чуть выше — 36 баллов. Впрочем, и сам экзамен считается сложнее, сообщает телеканал «Экспресс».

«Физика, мне кажется, — наиболее популярный экзамен в последние годы. Это связано с тем, что, во-первых, технические специальности приобрели популярность, есть бюджетные места, эти специальности востребованы и у выпускников вузов. Поэтому на физику конкурс достаточно большой», — рассказала член государственной экзаменационной комиссии Евгения Жигина.

Результаты госэкзаменов по физике и литературе выпускники узнают 22 июня. Пересдать ЕГЭ в случае неудовлетворительной оценки или по другим причинам школьники смогут только в следующем году.


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