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В Бессоновском районе трудные подростки сдали нормы ГТО (видео)

7 июня в 19:54 146 просмотров
, состоящими на учете по делам несовершеннолетних, стражи порядка сдали нормативы комплекса ГТО.

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Полицейские Бессоновского района Пензенской области показали пример трудным подросткам. Вместе с ребятами, состоящими на учете по делам несовершеннолетних, стражи порядка сдали нормативы комплекса ГТО.

В спортивном празднике, который прошел на стадионе в поселке Грабово, приняли участие 100 человек. У каждой возрастной категории — свои нормативы: от бега на короткой дистанции до прыжков в длину с места.

Главная цель акции — привлечь внимание подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

«По результатам сдачи норм ГТО ряд ребятишек, которые исправились, будут сняты с учета ПДН УМВД», — заявил начальник УМВД РФ по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Впереди у подростков и сотрудников полиции будет еще одна совместная акция. В конце июня в Грабово состоится турнир по футболу среди учащихся районных школ на приз начальника управления МВД по Бессоновскому району, сообщает телеканал «Экспресс».


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