В Бессоновском районе трудные подростки сдали нормы ГТО (видео)

В спортивном празднике, который прошел на стадионе в поселке Грабово, приняли участие 100 человек. У каждой возрастной категории — свои нормативы: от бега на короткой дистанции до прыжков в длину с места.
Главная цель акции — привлечь внимание подрастающего поколения к здоровому образу жизни.
«По результатам сдачи норм ГТО ряд ребятишек, которые исправились, будут сняты с учета ПДН УМВД», — заявил начальник УМВД РФ по Бессоновскому району Сергей Кожаев.
Впереди у подростков и сотрудников полиции будет еще одна совместная акция. В конце июня в Грабово состоится турнир по футболу среди учащихся районных школ на приз начальника управления МВД по Бессоновскому району, сообщает телеканал «Экспресс».