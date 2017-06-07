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В Пензе дети украсили рисунками территорию реабилитационного центра (видео)

7 июня в 20:00 126 просмотров
, мальчишки и девчонки разрисовали бетонный забор вокруг центра.

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Сделать жизнь пациентов областного центра реабилитации инвалидов ярче решили воспитанники художественных школ Пензы и области. Чтобы обитателей учреждения радовал пейзаж за окном, мальчишки и девчонки разрисовали бетонный забор вокруг центра.

Ясная погода, пара карандашей и несколько разноцветных мелков — все, что нужно ребятам, чтобы перенести эскизы будущих граффити на бетонный забор. Ученики художественных школ из разных уголков региона участвуют в конкурсе детского рисунка, который проходит в областном центре реабилитации инвалидов.

«Предполагается, что к Году экологии ребята нарисуют свои плакаты, кто-то просто композиции, посвященные экологии. И несколько обновить тот забор, который на конкурсы до этого кто-то уже расписывал», — сказала директор ДХШ № 1 г. Пензы Татьяна Ивайловская.

Когда эскиз готов, юные художники приступают к декоративной росписи ограждения. Чтобы готовый рисунок как можно дольше радовал постояльцев центра, участники конкурса старались подобрать самые сочные цвета.

«Территория центра засияет красками. Из окон будет приятно смотреть и видеть перед собой работы ребят, которые они сделали с добром, любовью. Так как у нас пациенты — это люди с ограниченными возможностями, ярких красок в их жизни не помешает никогда добавить», — отметила директор Пензенского областного центра реабилитации инвалидов Марина Танцерова.

Последний раз конкурс детского рисунка на территории центра реабилитация проводился в 2014 году. После трехлетнего перерыва, руководство центра решило восстановить добрую традицию. Акция призвана не только насытить серые уголки центра яркими красками, благодаря конкурсу воспитанники художественных школ могут реализовать себя в рамках общественного проекта.

«Для нас, в первую очередь, это очень приятно. Во вторую очередь, очень значимо то, что люди откликаются, самое главное — откликаются молодые люди на наш призыв сделать что-то доброе и красивое», — сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

Спустя пару часов бетонное ограждение реабилитационного центра заметно преобразилась и буквально превратилось в мини-галерею под открытым небом. За добросовестный труд юным художникам вручили дипломы и ценные призы, сообщает телеканал «Экспресс».


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