Пензячка пожаловалась на вырубку деревьев на Западной поляне (видео)

Западную поляну хотят оставить без зелени. С таким заявлением в редакцию телеканала «Экспресс» обратилась жительница Пензы. Женщина рассказала, что в лесопарковой зоне между улицами Попова и Лермонтова вырубают деревья. Съемочная группа отправилась посмотреть, действительно ли зеленой зоне грозит уничтожение.

Жительница Западной поляны Елена Серднева бьет тревогу. Пенсионерка уверена, что зеленую зону напротив Олимпийской аллеи вырубают. Женщина живет в этом районе с трех лет. Вспоминает, как в детстве вместе с другими детьми играла в местных зарослях. Сейчас она боится, что придется дышать пылью с проезжей части, когда все деревья уничтожат, сообщает телеканал «Экспресс».

«Сейчас уже на многих деревьях поставили метки. Здоровое дерево, а на нем уже метка. Это перспектива к тому, что его все равно срубят. Должна быть какая-то зона зеленая, которая отделяет дорогу от шумов», — сказала местная жительница.

Опасения женщины оказались беспочвенными. Сотрудники парка Белинского вместе с работниками МУП «Зеленое хозяйство» всего лишь проводят плановую санитарную обрезку деревьев около улицы Лермонтова. Ветки, которые угрожают обломиться и рухнуть на головы прохожим спиливают и увозят. То же самое происходит с деревьями, но только со старыми и больными. Кроме того, убирают траву и мелкие кустарники. Территорию готовят для работ по благоустройству.

«Там будет у нас в перспективе такая же территория благоустроенная, как и с противоположной стороны улицы Лермонтова. Сквер европейского уровня: с нормальными здоровыми деревьями, со скамеечками, с хорошими светильниками. Все для того, чтобы нашим жителям было комфортно», — пояснила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Работы проведут на площади более десяти гектаров. Здесь проложат пешеходные дорожки, территорию разделят на несколько функциональных зон. Появятся открытая площадка для отдыха и детские игровые зоны, места для занятий спортом и велодорожки. На месте старого заброшенного футбольного поля оборудуют многофункциональную площадку для футбола и волейбола со специальным покрытием.

«Жители данного микрорайона и студенты педуниверситета будут очень рады, если мы эту площадку реанимируем на современный лад, чтобы она действительно пользовалась спросом», — отметил начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов.

Масштабный проект реализуется по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На благоустройство выделено 20 миллионов рублей из городского бюджета. В порядок приведут не только парковую зону, но и территорию рядом с ней. Со стороны улицы Попова появится 60 парковочных мест.

«Но это никак не будет связано с зауживанием проезжей части. Мы дополнительно делаем парковочное пространство, в то же время мы не трогаем деревья, которые здесь имеют определенную ценность. Мы делаем все, чтобы людям было комфортно здесь пребывать и в то же время чтобы функционально использовать все зоны», — рассказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Пензенцы к благоустройству территории отнеслись неоднозначно. Некоторым горожанам жалко деревья, есть и те, кто недоволен шумом спецтехники. Однако большинство уверено — перемены только к лучшему.

График производства работ составят в ближайшее время. Большую часть планируют завершить до наступления холодов. А ближе к Новому году пензенцы и гости города смогут отдохнуть в новой благоустроенной зоне на Западной поляне.