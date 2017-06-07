Пензячка пожаловалась на вырубку деревьев на Западной поляне (видео)

Жительница Западной поляны Елена Серднева бьет тревогу. Пенсионерка уверена, что зеленую зону напротив Олимпийской аллеи вырубают. Женщина живет в этом районе с трех лет. Вспоминает, как в детстве вместе с другими детьми играла в местных зарослях. Сейчас она боится, что придется дышать пылью с проезжей части, когда все деревья уничтожат, сообщает телеканал «Экспресс».
«Сейчас уже на многих деревьях поставили метки. Здоровое дерево, а на нем уже метка. Это перспектива к тому, что его все равно срубят. Должна быть какая-то зона зеленая, которая отделяет дорогу от шумов», — сказала местная жительница.
Опасения женщины оказались беспочвенными. Сотрудники парка Белинского вместе с работниками МУП «Зеленое хозяйство» всего лишь проводят плановую санитарную обрезку деревьев около улицы Лермонтова. Ветки, которые угрожают обломиться и рухнуть на головы прохожим спиливают и увозят. То же самое происходит с деревьями, но только со старыми и больными. Кроме того, убирают траву и мелкие кустарники. Территорию готовят для работ по благоустройству.
«Там будет у нас в перспективе такая же территория благоустроенная, как и с противоположной стороны улицы Лермонтова. Сквер европейского уровня: с нормальными здоровыми деревьями, со скамеечками, с хорошими светильниками. Все для того, чтобы нашим жителям было комфортно», — пояснила директор ЦПКиО им.
Работы проведут на площади более десяти гектаров. Здесь проложат пешеходные дорожки, территорию разделят на несколько функциональных зон. Появятся открытая площадка для отдыха и детские игровые зоны, места для занятий спортом и велодорожки. На месте старого заброшенного футбольного поля оборудуют многофункциональную площадку для футбола и волейбола со специальным покрытием.
«Жители данного микрорайона и студенты педуниверситета будут очень рады, если мы эту площадку реанимируем на современный лад, чтобы она действительно пользовалась спросом», — отметил начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов.
Масштабный проект реализуется по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На благоустройство выделено 20 миллионов рублей из городского бюджета. В порядок приведут не только парковую зону, но и территорию рядом с ней. Со стороны улицы Попова появится 60 парковочных мест.
«Но это никак не будет связано с зауживанием проезжей части. Мы дополнительно делаем парковочное пространство, в то же время мы не трогаем деревья, которые здесь имеют определенную ценность. Мы делаем все, чтобы людям было комфортно здесь пребывать и в то же время чтобы функционально использовать все зоны», — рассказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Пензенцы к благоустройству территории отнеслись неоднозначно. Некоторым горожанам жалко деревья, есть и те, кто недоволен шумом спецтехники. Однако большинство уверено — перемены только к лучшему.
График производства работ составят в ближайшее время. Большую часть планируют завершить до наступления холодов. А ближе к Новому году пензенцы и гости города смогут отдохнуть в новой благоустроенной зоне на Западной поляне.