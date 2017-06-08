Правоохранители разберутся с забором за кинотеатром «Родина» в Пензе

«Насколько мы знаем, участок перешел в собственность от одной из организаций, в которой был тир. Это ДОСААФ, а потом его правопреемник — РОСТО. Сейчас правоохранительные органы по нашему заявлению пытаются выяснить, каким образом, когда это произошло», — сказал Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.



Ранее пензенцы обратили внимание на то, что участок у здания бывшего тира на ул. Белинского, который находится между кинотеатром «Родина» и строящимся Спасским кафедральным собором, обносят забором.



В мэрии констатировали, что участок «активно огораживается, вследствие чего происходит перекрытие сложившихся пешеходных путей» и назначили внеплановую выездную проверку.