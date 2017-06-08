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Правоохранители разберутся с забором за кинотеатром «Родина» в Пензе

8 июня в 17:45 118 просмотров
«Родина».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев прокомментировал ситуацию с огороженным участком земли за кинотеатром «Родина».

«Насколько мы знаем, участок перешел в собственность от одной из организаций, в которой был тир. Это ДОСААФ, а потом его правопреемник — РОСТО. Сейчас правоохранительные органы по нашему заявлению пытаются выяснить, каким образом, когда это произошло», — сказал Виктор Кувайцев в эфире радиостанции «Эхо Пензы» 8 июня.

Ранее пензенцы обратили внимание на то, что участок у здания бывшего тира на ул. Белинского, который находится между кинотеатром «Родина» и строящимся Спасским кафедральным собором, обносят забором.

В мэрии констатировали, что участок «активно огораживается, вследствие чего происходит перекрытие сложившихся пешеходных путей» и назначили внеплановую выездную проверку.


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