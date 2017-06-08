В Пензенской области отремонтируют больше школ, чем планировалось (видео)

В школу села Богословка в новом учебном году придут около 500 учеников. Более 60 из них — первоклассники. Однако принять детей сооружение не совсем готово. Здание возвели в 70-ые годы прошлого века, с тех пор капитальный ремонт кровли не проводился, сообщает телеканал «Экспресс».
«Крыша течет, там вообще безобразие. Нельзя находиться в такой атмосфере детям, для здоровья вредно, плесень и прочее», — поделилась председатель родительского комитета школы им.
В середине августа проблема будет решена, к этому сроку должны завершить ремонт кровли. Кроме того, деревянные окна в классах и коридорах заменят на пластиковые. Рабочие уверяют, что дети мерзнуть не будут. Новые окна соответствуют современным стандартам и устанавливаются по всем правилам.
«Откосы сейчас делаются из современных сэндвич-панелей, а не как раньше штукатурят. Применяются различные утеплители, пена и прочее», — рассказал рабочий Сергей Сорокин.
Замену конструкций производят так, чтобы в каждом классе появилось хотя бы одно новое окно. Таким образом, помещения будет легко проветривать. В кабинетах физики и химии окна заменят полностью, как и в коридорах на втором этаже. Работы планируют завершить к 1 июля.
«Работа в школе не зависит от ремонта. Общение с детьми всегда приятное и интересное, а если станет комфортнее, то, наверное, ребята и родители будут рады», — отметила заместитель директора по воспитательной работе школы им.
Масштабный проект по ремонту школ реализуется по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он рассчитан на три года. На проведение работ в 2017 году из регионального бюджета выделено более 150 миллионов рублей. Планировалось, что в проекте примет участие 31 учебное заведение, но в итоге отремонтированных школ будет больше.
«В настоящее время сложилась экономия от средств, которые были выделены на 2017 год, в размере 15 миллионов. Уже объявлен дополнительный конкурс», — сказала начальник отдела министерства образования Пензенской области Марина Устименкова.
В 2018 и 2019 году на ремонт школ планируется выделить около 100 миллионов рублей. В губернаторской программе принимают участие все районы Пензенской области.