В Кузнецком районе отметили лучших работников социальной сферы (видео)

Несколько сотен жителей Кузнецкого района Пензенской области не мыслят своей жизни без социальных работников. В профессиональный праздник виновников торжества чествовали в поселке Евлашево.

В своих стихах социальный работник Сания Яфарова из села Большой Труев постаралась максимально точно выразить отношение к своему жизненному призванию. В социальной сфере она работает более 20 лет, сообщает телеканал «Экспресс».

«Да, работа трудная, но когда ты думаешь о том, что тебя ждет человек, то прибавляются силы, потому что нужно помочь, нужно узнать о его состоянии, о его здоровье», — сказала она.

Всего в Кузнецком районе — 33 социальных работника. На плечах каждой из женщин — не менее 14 человек, которые нуждаются в их заботе и внимании. Успевать помочь всем помогает современный подход к работе. В частности, в муниципальном образовании работает мобильная социальная бригада.

«Они предоставляют, в основном, срочные социальные услуги: и правовые, и содействие в оказании помощи топливом, обеспечении продуктами питания», — пояснила директор комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецкого района Вера Пичурова.

«Ваша работа незаменима и многофункциональна. Вы всегда радостные, оптимистичные. Своей добротой вы делаете мир и духовную составляющую других семей лучше», — отметила заместитель главы администрации Кузнецкого района Светлана Голованцева.

Лучших работниц социальной сферы награди почетными грамотами и благодарственными письмами различных органов власти.