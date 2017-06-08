В Пензе объяснили, куда исчезла остановка с ул. Калинина (видео)

Таинственное исчезновение произошло на Южной поляне. Жители улицы Калинина утром не нашли остановочного павильона на прежнем месте. Один из них сразу же пошел разбираться, ведь остановку похитили прямо из-под его окон, сообщает телеканал «Экспресс».
«Срезали остановку. Подошел, а рабочие ее грузят. Сказали, что хозяин отдал команду, больше никакого ответа. Теперь лавочки даже нет, чтобы ждать транспорт», — пожаловался местный житель Владимир Тарасов.
На остановке общественного транспорта около «Фабрики игрушек» раньше располагался торговый павильон. Жители окрестных домов покупали там выпечку, теперь пирожки и плюшки исчезли. Однако это не самая большая проблема. Пензенцев больше ничего не спасает от непогоды, пока они ждут автобус или маршрутку.
В городской администрации объяснили, что временные неудобства связаны с ремонтом проезжей части. Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает не только укладку нового асфальта, но и реконструкцию, и создание заездных карманов на остановках общественного транспорта.
«После устройства заездных карманов мы устанавливаем современные остановочные павильоны, которые утверждены градостроительным советом по всему городу. Мы приносим извинения, что какое-то время у нас займут ремонтные работы, и просим с пониманием к этому отнестись», — сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
В рамках проекта ремонт проведут более чем на 60 участках дорог областного центра общей протяженностью около 70 километров. Рабочие установят новые светофоры, дорожные знаки и пешеходные ограждения.