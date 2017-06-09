На реконструкцию Краснокутского аэродрома направят 468 млн руб

Как сообщает СарБК, речь идет об аэродроме Краснокутского летного училища гражданской авиации.
Начальная стоимость работ, по данным сайта госзакупок, установлена в размере 468 млн руб. Реконструкцию планируют выполнить до конца года.
Федеральное агентство воздушного транспорта России проведет реконструкцию аэродрома в Саратовской области.
Как сообщает СарБК, речь идет об аэродроме Краснокутского летного училища гражданской авиации.
Начальная стоимость работ, по данным сайта госзакупок, установлена в размере 468 млн руб. Реконструкцию планируют выполнить до конца года.