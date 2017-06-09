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На реконструкцию Краснокутского аэродрома направят 468 млн руб

9 июня в 14:35 150 просмотров

Федеральное агентство воздушного транспорта России проведет реконструкцию аэродрома в Саратовской области.

Как сообщает СарБК, речь идет об аэродроме Краснокутского летного училища гражданской авиации.

Начальная стоимость работ, по данным сайта госзакупок, установлена в размере 468 млн руб. Реконструкцию планируют выполнить до конца года.


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