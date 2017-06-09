Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Каменский путепровод откроют 23 июня
В Пензенской области установлены новые требования к инвестпроектам
Пензенских водителей проверят на трезвость
Пензенские бизнесмены могут написать электронное письмо прокурору
Строительство перинатального центра в Пензе завершится в июне
В Пензе 10 июня стартует фестиваль «Канитель»
В Пензе будут штрафовать за неисполнение требований антитеррористической комиссии
В Пензе на ул. Попова появится парковка на 60 мест
В Пензенской области в праздничные дни изменится расписание электричек
В Пензе в сквере «45 меридиан» установят видеокамеру

В детском доме Пензенской области нарушали условия содержания детей

9 июня в 14:42 364 просмотра

В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверили условия содержания воспитанников Спасского детского дома. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, режим дня в детском доме составлен не дифференцированно для детей дошкольного и школьного возраста, без учета выходных, будних дней и времени каникул. В отдельных спальнях количество детей дошкольного и школьного возраста превышало установленный норматив, не хватало мебели для всех проживающих детей. На детской площадке нет ни одного теневого навеса или веранды.

Проверка также показала, что детский дом не в полной мере защищает имущественные права детей и не контролирует взыскание алиментов с родителей.

Директору ГБУ Пензенской области «Спасский детский дом» внесено представление, результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся под контролем.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics