В детском доме Пензенской области нарушали условия содержания детей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, режим дня в детском доме составлен не дифференцированно для детей дошкольного и школьного возраста, без учета выходных, будних дней и времени каникул. В отдельных спальнях количество детей дошкольного и школьного возраста превышало установленный норматив, не хватало мебели для всех проживающих детей. На детской площадке нет ни одного теневого навеса или веранды.

Проверка также показала, что детский дом не в полной мере защищает имущественные права детей и не контролирует взыскание алиментов с родителей.

Директору ГБУ Пензенской области «Спасский детский дом» внесено представление, результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся под контролем.