В Пензе прошло торжественное собрание ко Дню города

Первым поприветствовал собравшихся губернатор Иван Белозерцев. Он поблагодарил ветеранов и всех пензенцев за их труд на благо города и страны, отметил значение города в российской истории.



«Пенза — ты и есть моя Россия» — эти слова являются лейтмотив проведения праздника, и они правдивы. Ведь Пенза действительно внесла огромный вклад в развитие Российской Федерации, весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Большие усилия были предприняты, чтобы восстановить народное хозяйство, разрушенное войной. Предприятия военно-промышленного комплекса города выпускали и выпускают продукцию, которая необходима для защиты нашего государства. А чтобы выпускать современную технику, вооружение, нужны кадры, руководители. И очень хорошо, что эти традиции остались", — сказал глава региона.

Губернатор также поблагодарил всех, кто возглавлял город в разные годы и выразил надежду на то, что в дальнейшем Пенза будет развиваться и процветать.



«Мы должны сделать все, чтобы могли гордиться нашим городом. Я люблю Пензу, поддерживаю, на этот год мы выделили беспрецедентную финансовую поддержку, думаю, власти Пензы сделают все, чтобы к осени у нас были хорошие дороги и красивый город», — отметил Иван Белозерцев.



Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин также поздравил горожан с приближающимися праздниками.



«Мы сегодня с гордостью вспоминаем ветеранов, гордимся теми, кто восстанавливал народное хозяйство, кто строил предприятия оборонно-промышленного комплекса, гордимся успехами в спорте. Все это достигалось долгие годы», — сказал он.

Глава Пензы Валерий Савельев, в свою очередь, сказал о том, что День России и День города — это праздники, которые являются важным символом в единении народа. А мэр Виктор Кувайцев, отметил, что Россия — сильная страна, и ее сила прибавляется за счет российских городов, в том числе и Пензы.



За многолетний и добросовестный труд, а также в честь Дня города пензенцам вручили почетные грамоты и благодарности.

Завершилось торжественное мероприятие концертом.