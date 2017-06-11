В Пензе из-за коммунальной аварии три улицы остались без воды

Как пояснили в пресс-службе мэрии, авария произошла из-за действий подрядчика, который сносит дом № 12 по улице Фрунзе.



«Компания не согласовала с ресурсоснабжающей организацией отключение сетей, и при проведении работ по сносу был задет водопровод. По словам технического директора ООО «Горводоканал» Николая Грунтова, на данный момент определены параметры трубы и степень аварийности, работники предприятия откачивают воду», — пояснили в пресс-службе.



Мэр Пензы Виктор Кувайцев, выехавший на место аварии, распорядился восстановить подачу водоснабжения до вечера 11 июня. Этот вопрос находится на личном контроле главы администрации.