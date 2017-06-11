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Разбившийся под Саратовом самолет не связан с Пензой — транспортная прокуратура

11 июня в 16:19 98 просмотров
, что разбившийся в Саратовской области самолет связан с Пензой.

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В транспортной прокуратуре опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что разбившийся в Саратовской области самолет связан с Пензой.

Самолет, потерпевший крушение в Вольском районе Саратовской области, был заказан из Белгорода. Распространенная в СМИ информация о том, что он принадлежит одной из пензенских компаний, а также то, что за штурвалом находился пилот из Пензы, не соответствует действительности, сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром 10 июня. Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», совершавший обработку полей, предположительно, задел деревья и совершил жесткую посадку. Пилота с многочисленными переломами доставили в реанимацию, где тем же вечером он скончался.


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