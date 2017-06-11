Виталию Дорошу присвоено звание почетного гражданина Пензы

Знак, ленту и удостоверение почетного гражданина города Виталию Дорошу вручил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Глава администрации поздравил ветерана и поблагодарил его за многолетний плодотворный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.



— Вы принадлежите к славному поколению творцов Великой Победы, сокрушившему врага, восстановившему разрушенное войной народное хозяйство, заложившему прочный фундамент передовых достижений нашего государства. Занимая ответственный пост, в свою работу вы всегда вкладывали всю душу и энергию, проявляя самые лучшие человеческие качества и неутомимость в благородной общественной деятельности по объединению ветеранов и решению их социальных проблем, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - отметил Виктор Кувайцев.



Виталий Георгиевич Дорош родился 18 апреля 1920 года в Пензе. Трудовой путь начал в 1937 году на заводе им. М. Ф. Фрунзе рабочим. Был избран заместителем секретаря комитета комсомола, участвовал в создании молодежно-комсомольских фронтовых бригад. Удостоен звания «Стахановец военного времени». Участник трудового фронта, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».



После окончания Московской центральной комсомольской школы 30 лет работал на комсомольской и профсоюзной работе. 25 лет был председателем Пензенского обкома профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. В 1996—2012 годах — председатель Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.



Удостоен знака «За заслуги в развитии города Пензы», награжден почетными знаками Всероссийского Совета ветеранов войны и труда и Комитета ветеранов войны и военной службы, а также двумя орденами «Знак Почета».