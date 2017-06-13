Пензенцы получат 5,4 млн на возмещение вреда здоровью от радиации

В июне 2017 года 494 жителя Пензенской области, пострадавшие от радиации, получат ежемесячную денежную компенсацию.

Региональное министерство труда, социальной защиты и демографии каждый месяц направляет в Роструд списки граждан, которые имеют право на денежную компенсацию в возмещение вреда здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк».

Всего 5,4 млн рублей составила сумма выплат гражданам за июнь этого года.

«С января по июнь 2017 года общая сумма средств федерального бюджета, перечисленных на счета 503 получателей, составила более 32,2 млн рублей», — сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.