Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В скверах Пензы установят видеонаблюдение
Пензенцы вновь жалуются на сбои в работе «МегаФона»
В Пензенской области в праздники задержали 100 нетрезвых водителей
Пензенцев пригласят на дополнительную акцию бесплатного УЗИ
В Пензе в сквере «45 меридиан» вывернули с корнем скамейку
В Пензенской области ликвидировали свалку в 450 кв. метров
Где в Пензе можно купить самые дешевые роллы?
В центре Пензы дети катаются на сломанной горке с торчащими саморезами
В Пензенской области обезвредили условных террористов
На ремонт пензенских дорог вышли 28 бригад

Пензенцы получат 5,4 млн на возмещение вреда здоровью от радиации

13 июня в 15:29 288 просмотров
, пострадавшие от радиации, получат ежемесячную денежную компенсацию.

" data-title="Пензенцы получат 5,4 млн на возмещение вреда здоровью от радиации — Пенза-пресс, рунет за день">

В июне 2017 года 494 жителя Пензенской области, пострадавшие от радиации, получат ежемесячную денежную компенсацию.

Региональное министерство труда, социальной защиты и демографии каждый месяц направляет в Роструд списки граждан, которые имеют право на денежную компенсацию в возмещение вреда здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк».

Всего 5,4 млн рублей составила сумма выплат гражданам за июнь этого года.

«С января по июнь 2017 года общая сумма средств федерального бюджета, перечисленных на счета 503 получателей, составила более 32,2 млн рублей», — сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics