Сотрудники ГИМС провели рейд по пензенским пляжам (видео)

«Уважаемые жители Пензенской области, напоминаем: соблюдайте безопасность на воде, не оставляйте детей без присмотра. В случае ЧС звоните по телефонам: 101 или 01», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
В ходе рейда сотрудники ГИМС проверили наиболее популярные места отдыха пензенцев. На берегу инспекторы напомнили отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде и раздали соответствующие памятки, сообщает телеканал «Экспресс».