Сотрудники ГИМС провели рейд по пензенским пляжам (видео)

Пензенские сотрудники ГИМС проинспектировали пляжи. В ходе рейда специалисты проверили соблюдение правил безопасности при использовании маломерных судов, а также техническое состояние лодок и документы на право управления ими у водителей.

«Уважаемые жители Пензенской области, напоминаем: соблюдайте безопасность на воде, не оставляйте детей без присмотра. В случае ЧС звоните по телефонам: 101 или 01», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

В ходе рейда сотрудники ГИМС проверили наиболее популярные места отдыха пензенцев. На берегу инспекторы напомнили отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде и раздали соответствующие памятки, сообщает телеканал «Экспресс».