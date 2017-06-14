В Пензе председателем Общественной палаты избран Владимир Подобед (видео)

«Люди, сидящие в этом зале, — очень достойные. Вы в жизни сделали немало, у вас есть авторитет в коллективах, в общественных организациях, которые вы возглавляете. И я очень надеюсь на то, что Общественная палата работать будет эффективно», — отметил глава региона.
На первом заседании члены Общественной палаты избрали председателя. Эту должность вновь занял Владимир Подобед — руководитель пензенской торгово-промышленной палаты. Участники заседания также определили состав профильных комиссий и наметили основные направления своей работы на ближайшие три года, сообщает телеканал «Экспресс».