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В Пензе председателем Общественной палаты избран Владимир Подобед (видео)

13 июня в 19:59 264 просмотра
, представители бизнеса, профсоюзы, учреждений здравоохранения, образования, а также религиозных конфессий. В первом заседании общественной палаты принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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В Пензе начала работу Общественная палата региона пятого созыва. В ее состав вошли 33 человека — лидеры общественных организаций, представители бизнеса, профсоюзы, учреждений здравоохранения, образования, а также религиозных конфессий. В первом заседании общественной палаты принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Люди, сидящие в этом зале, — очень достойные. Вы в жизни сделали немало, у вас есть авторитет в коллективах, в общественных организациях, которые вы возглавляете. И я очень надеюсь на то, что Общественная палата работать будет эффективно», — отметил глава региона.

На первом заседании члены Общественной палаты избрали председателя. Эту должность вновь занял Владимир Подобед — руководитель пензенской торгово-промышленной палаты. Участники заседания также определили состав профильных комиссий и наметили основные направления своей работы на ближайшие три года, сообщает телеканал «Экспресс».


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