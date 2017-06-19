Почему пензенцы выбирают квартиры комфорт-класса?

Что вообще представляют собой квартиры комфорт-класса?
Большинство людей мало представляют себе, чем отличаются классы квартир. Разумеется, сложно спутать бизнес-класс и эконом даже тем, кто ничего в этом не понимает. Но что подразумевается под словом «комфорт»?
Сразу скажем, что комфорт-класс все же ближе к бизнес-сегменту, пусть и лишен некоторых привилегий. Тогда как по сравнению с экономом можно выделить массу преимуществ. Вот лишь некоторые показатели того, что перед нами новостройка комфорт-класса:
• дорогая и часто современная архитектурная отделка;
• установленный домофон сразу при сдаче дома;
• утепление фасада (чаще всего используется минвата);
• наличие не только гостевой парковки, но и круглосуточной стоянки для жильцов;
• различные дополнительные помещения вроде кладовой, колясочной
• нет квартир маленьких площадей;
• обязательно обустроенная дворовая территория (детская игровая зона, зона активного отдыха
• лифты повышенной комфортности.
Ничего подобного в жилье эконом-класса вы не найдете.
Это все хорошо, но как же самое главное — планировки и цены?
Такие квартиры, в среднем, дороже на 15% по сравнению с бюджетными новостройками. Но этот момент можно и не заметить, тем более, что сегодня дешевая недвижимость, как раз таки, растет в цене.
Например, делать правильный выбор для качественного проживания надо исходя не только из внешних ценовых факторов, но и заранее оценив планировку. Интересно, что в отличии от типовых решений эконома, квартиры комфорт-класса часто продаются под индивидуальную планировку, а не просто «собраны» по шаблону.
Что касается площади и цен на жилье, то можно выделить следующие тенденции:
|
|
Эконом-класс
|
Комфорт-класс
|
Бизнес-класс
|
Площадь однокомнатной
|
от 28 м2
|
от 35 м2
|
от 45 м2
|
Площадь двухкомнатной
|
от 44 м2
|
от 60 м2
|
от 70 м2
|
Площадь трехкомнатной
|
от 56 м2
|
от 70 м2
|
от 95 м2
|
Площадь кухни
|
не более 8 м2
|
не менее 8 м2
|
не менее 12 м2
|
Высота потолков
|
менее 2,7 м.
|
более 2,7 м.
|
более 2,75 м.
|
Цена (однокомнатная), за кв. м.
|
от 33 тыс. руб.
|
от 38 тыс. руб.
|
от 45 тыс. руб.
Пожалуй, представленная выше таблица не претендует на истину в последней инстанции, но отследить примерные критерии вы сможете. Как видите, оптимальная квартира по цене и комфорту выделена в среднем столбце.
Что касается цен, то важно просто прочувствовать разницу, ведь окончательная стоимость будет меняться от множества факторов: этаж, планировка, вид, район города
В любом случае, очевидно, что квартира комфорт-класса стоит лишь немного дороже, чем самые дешевые варианты. Зато качество жизни отличается в разы.
Где покупают квартиры комфорт-класса в Пензе?
Если вы планируете приобрести квартиру в еще строящемся доме или в только что начавшей свое заселение новостройке, то в Пензе уже сейчас существуют такие жилые комплексы и отдельно стоящие дома. Их местоположение и планировки можно посмотреть здесь — goo.gl/daK92f.
А что если кризис, как сильно я потеряю в цене?
Это очевидный и правильный вопрос. Покупатель понимает, что пришло время, когда можно выбрать недорогую и, одновременно, недешевую квартиру. Такую квартиру, которая гарантирует комфорт и не стоит баснословных денег. Жилье выше эконома и дешевле бизнес-класса. Определенно, золотая середина. Но что будет с таким жильем в кризис? Удастся ли избежать владельцам серьезных финансовых потерь при продаже? Но и здесь, оказывает, что, если выбирать, жилье комфорт-класса будет явно выделяться среди конкурентов.
Посмотрите аргументы, которые приводят эксперты рынка недвижимости:
1. Цена наиболее оптимальна для людей разных социальных групп
Бизнес-класс сильно теряет в стоимости, так как никто не готов переплачивать за лишние квадратные метры. В то же время люди, которые раньше присматривались к элитному сегменту, начинают смотреть на квартиры комфорт-класса. Спрос выше, а значит и цена, как минимум, не падает, а иногда и вовсе становится выше.
2. Наличие инфраструктуры
Удобная квартира — это такое жилье, где в шаговой доступности расположена обширная инфраструктура. В проектах с дешевым жильем такое случается редко, а вот квартиры комфорт-класса стараются строить с умом. К тому же не стоит забывать про благоустройство двора и прочие мелочи. Удобная квартира всегда востребована.
3. Архитектура — это немаловажный плюс
Комфорт-класс — это не только квартира по оптимальной цене и с отличными сравнительными показателями. Это еще и жилье, которое лишено недостатков эконома и имеет в себя ряд достоинств бизнес-сегмента. Да, мы говорим про проектирование и строительство домов в целом.
4. Высокий процент ликвидности (и снова о цене)
И это очевидно. Как показывает практика, при покупке квартиры многие люди руководствуются принципом «здесь и сейчас». Поближе к работе, к торговым центрам. Однако в дальнейшем планы меняются. И если вы решите продать свою квартиру, но при этом хотите сделать это быстро и с минимальными потерями, то квартиры комфорт-класса потеряют в своей цене минимально. Нужны конкретные цифры? В кризисный год дисконт на такие квартиры не будет превышать 5−10%.
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Кто покупает квартиры в новостройках комфорт-класса?
Сложно выделить конкретный портрет человека, да и это не нужно. Можно сказать, что это «средний класс», но в нашей стране такое понятие весьма размыто. В большинстве своем это семейные пары (каждому из супругов около 40 лет). Как правило — с детьми. Большое внимание покупатель уделяет общей инфраструктуре и благоустройству дворов. Зарплата составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц на человека.
Но как они приобретают подобное жилье? Ответ один — ипотека. Конечно же, мы говорим, что комфорт-класс — это квартиры по оптимальной цене, но в любом случае позволить себе 100%-ную оплату может далеко не каждый из нас. Однако немного доплатив и взяв кредит, который будет больше лишь на 200 000 — 300 000 рублей, вы получаете жилье значительно качественнее квартир эконом-класса и куда более ликвидное.
Напомним про преимущества ипотеки со слов покупателей:
1. «Это единственный шанс обзавестись собственным жильем, избежать съема и, как следствие, общей переплаты за чужую квартиру».
2. «За счет длительного срока погашения получается не сильно повлиять на бюджет семьи, хотя и нужно понимать, что доход должен быть стабильным».
3. «Возможность приобрести квартиру здесь и сейчас, а не копить годами. Сделать планировку и ремонт как мечтал, чувствовать себя полноценным хозяином».
При выборе квартиры в ипотеку жилью комфорт-класса отдают предпочтение сегодня заметно чаще. Это уже факт.
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Резюмируем
Кажется, рынок недвижимости вводит в свой оборот новый тренд, который будет актуален следующие долгие десятилетия. Комфорт-класс — это объективно разумный выбор квартиры вне зависимости от социального статуса. Как показывает практика, бюджетное жилье, например, в Москве постепенно теряет свои позиции. Сегодня купить квартиру комфорт-класса становится экономически выгоднее. Важно, что покупатели это тоже понимают.
То же самое происходит и в Пензе. Недорогая и, в тоже время, недешевая квартира — тот самый результат, который ищут 75% покупателей. И нам видится, что теперь эта тенденция на рынке недвижимости будет введена как новый стандарт рациональной покупки.
За подготовку материала выражаем благодарность строительной компании «Ревьера». Сайт компании: www.revera-penza.ru