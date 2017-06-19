Почему пензенцы выбирают квартиры комфорт-класса?

Рынок недвижимости по праву считается одним из самых консервативных: изменения тут происходят не часто, тренды легко отследить, а правила выбора квартиры не меняются десятилетиями. Но прямо сейчас в Пензе происходит мини-революция, а именно повальная популярность жилья комфорт-класса. Что входит в это понятие? Стоит ли рассматривать в качестве покупки? Сколько стоят такие квартиры? Давайте разбираться.

Что вообще представляют собой квартиры комфорт-класса?

Большинство людей мало представляют себе, чем отличаются классы квартир. Разумеется, сложно спутать бизнес-класс и эконом даже тем, кто ничего в этом не понимает. Но что подразумевается под словом «комфорт»?

Сразу скажем, что комфорт-класс все же ближе к бизнес-сегменту, пусть и лишен некоторых привилегий. Тогда как по сравнению с экономом можно выделить массу преимуществ. Вот лишь некоторые показатели того, что перед нами новостройка комфорт-класса:

• дорогая и часто современная архитектурная отделка;

• установленный домофон сразу при сдаче дома;

• утепление фасада (чаще всего используется минвата);

• наличие не только гостевой парковки, но и круглосуточной стоянки для жильцов;

• различные дополнительные помещения вроде кладовой, колясочной и т. д. ;

• нет квартир маленьких площадей;

• обязательно обустроенная дворовая территория (детская игровая зона, зона активного отдыха и т. д. );

• лифты повышенной комфортности.



Ничего подобного в жилье эконом-класса вы не найдете.

Это все хорошо, но как же самое главное — планировки и цены?

Такие квартиры, в среднем, дороже на 15% по сравнению с бюджетными новостройками. Но этот момент можно и не заметить, тем более, что сегодня дешевая недвижимость, как раз таки, растет в цене.

Например, делать правильный выбор для качественного проживания надо исходя не только из внешних ценовых факторов, но и заранее оценив планировку. Интересно, что в отличии от типовых решений эконома, квартиры комфорт-класса часто продаются под индивидуальную планировку, а не просто «собраны» по шаблону.

Что касается площади и цен на жилье, то можно выделить следующие тенденции:

Эконом-класс Комфорт-класс Бизнес-класс Площадь однокомнатной от 28 м2 от 35 м2 от 45 м2 Площадь двухкомнатной от 44 м2 от 60 м2 от 70 м2 Площадь трехкомнатной от 56 м2 от 70 м2 от 95 м2 Площадь кухни не более 8 м2 не менее 8 м2 не менее 12 м2 Высота потолков менее 2,7 м. более 2,7 м. более 2,75 м. Цена ( однокомнатная), за кв. м. от 33 тыс. руб. от 38 тыс. руб. от 45 тыс. руб.

Пожалуй, представленная выше таблица не претендует на истину в последней инстанции, но отследить примерные критерии вы сможете. Как видите, оптимальная квартира по цене и комфорту выделена в среднем столбце.

Что касается цен, то важно просто прочувствовать разницу, ведь окончательная стоимость будет меняться от множества факторов: этаж, планировка, вид, район города и т. д.

В любом случае, очевидно, что квартира комфорт-класса стоит лишь немного дороже, чем самые дешевые варианты. Зато качество жизни отличается в разы.

Где покупают квартиры комфорт-класса в Пензе?

Если вы планируете приобрести квартиру в еще строящемся доме или в только что начавшей свое заселение новостройке, то в Пензе уже сейчас существуют такие жилые комплексы и отдельно стоящие дома. Их местоположение и планировки можно посмотреть здесь — goo.gl/daK92f.

А что если кризис, как сильно я потеряю в цене?

Это очевидный и правильный вопрос. Покупатель понимает, что пришло время, когда можно выбрать недорогую и, одновременно, недешевую квартиру. Такую квартиру, которая гарантирует комфорт и не стоит баснословных денег. Жилье выше эконома и дешевле бизнес-класса. Определенно, золотая середина. Но что будет с таким жильем в кризис? Удастся ли избежать владельцам серьезных финансовых потерь при продаже? Но и здесь, оказывает, что, если выбирать, жилье комфорт-класса будет явно выделяться среди конкурентов.

Посмотрите аргументы, которые приводят эксперты рынка недвижимости:

1. Цена наиболее оптимальна для людей разных социальных групп

Бизнес-класс сильно теряет в стоимости, так как никто не готов переплачивать за лишние квадратные метры. В то же время люди, которые раньше присматривались к элитному сегменту, начинают смотреть на квартиры комфорт-класса. Спрос выше, а значит и цена, как минимум, не падает, а иногда и вовсе становится выше.

2. Наличие инфраструктуры

Удобная квартира — это такое жилье, где в шаговой доступности расположена обширная инфраструктура. В проектах с дешевым жильем такое случается редко, а вот квартиры комфорт-класса стараются строить с умом. К тому же не стоит забывать про благоустройство двора и прочие мелочи. Удобная квартира всегда востребована.

3. Архитектура — это немаловажный плюс

Комфорт-класс — это не только квартира по оптимальной цене и с отличными сравнительными показателями. Это еще и жилье, которое лишено недостатков эконома и имеет в себя ряд достоинств бизнес-сегмента. Да, мы говорим про проектирование и строительство домов в целом.

4. Высокий процент ликвидности (и снова о цене)

И это очевидно. Как показывает практика, при покупке квартиры многие люди руководствуются принципом «здесь и сейчас». Поближе к работе, к торговым центрам. Однако в дальнейшем планы меняются. И если вы решите продать свою квартиру, но при этом хотите сделать это быстро и с минимальными потерями, то квартиры комфорт-класса потеряют в своей цене минимально. Нужны конкретные цифры? В кризисный год дисконт на такие квартиры не будет превышать 5−10%.

Узнать подробнее о выборе квартир и их ликвидность можно в статье — goo.gl/cmWlPv.

Кто покупает квартиры в новостройках комфорт-класса?

Сложно выделить конкретный портрет человека, да и это не нужно. Можно сказать, что это «средний класс», но в нашей стране такое понятие весьма размыто. В большинстве своем это семейные пары (каждому из супругов около 40 лет). Как правило — с детьми. Большое внимание покупатель уделяет общей инфраструктуре и благоустройству дворов. Зарплата составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц на человека.

Но как они приобретают подобное жилье? Ответ один — ипотека. Конечно же, мы говорим, что комфорт-класс — это квартиры по оптимальной цене, но в любом случае позволить себе 100%-ную оплату может далеко не каждый из нас. Однако немного доплатив и взяв кредит, который будет больше лишь на 200 000 — 300 000 рублей, вы получаете жилье значительно качественнее квартир эконом-класса и куда более ликвидное.

Напомним про преимущества ипотеки со слов покупателей:

1. «Это единственный шанс обзавестись собственным жильем, избежать съема и, как следствие, общей переплаты за чужую квартиру».

2. «За счет длительного срока погашения получается не сильно повлиять на бюджет семьи, хотя и нужно понимать, что доход должен быть стабильным».

3. «Возможность приобрести квартиру здесь и сейчас, а не копить годами. Сделать планировку и ремонт как мечтал, чувствовать себя полноценным хозяином».

При выборе квартиры в ипотеку жилью комфорт-класса отдают предпочтение сегодня заметно чаще. Это уже факт.

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Резюмируем

Кажется, рынок недвижимости вводит в свой оборот новый тренд, который будет актуален следующие долгие десятилетия. Комфорт-класс — это объективно разумный выбор квартиры вне зависимости от социального статуса. Как показывает практика, бюджетное жилье, например, в Москве постепенно теряет свои позиции. Сегодня купить квартиру комфорт-класса становится экономически выгоднее. Важно, что покупатели это тоже понимают.

То же самое происходит и в Пензе. Недорогая и, в тоже время, недешевая квартира — тот самый результат, который ищут 75% покупателей. И нам видится, что теперь эта тенденция на рынке недвижимости будет введена как новый стандарт рациональной покупки.

За подготовку материала выражаем благодарность строительной компании «Ревьера». Сайт компании: www.revera-penza.ru