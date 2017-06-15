11 пензенцев отправятся на робототехническую олимпиаду

Всего 589 человек из 50 регионов страны поедут в Университет Иннополис с 23 по 25 июня. Состязания разделены на 8 категорий, среди которых две новые — соревнования автономных беспилотных летательных аппаратов и роботизированный тетрис.

Как сообщает пресс-служба Университета Иннополис, общая тема Всероссийской Робототехнической Олимпиады этого года — «Устойчивое развитие». Участники представят роботов, которые помогут вернуть заблудившихся редких животных в их ареал обитания и очистить города от парниковых газов.

В одном из состязаний участники должны будут собрать и запрограммировать автономного робота, способного летать в ограниченном пространстве. Дрон должен обнаружить, доставить грузы и пролететь через контрольные точки, облетев препятствия. Задание выполняется без участия пилота.

«Летательные аппараты могут быть разной конструкции: самолеты, винтовые аппараты (вертолеты и мультикоптеры), махолеты и дирижабли. У нас нет ограничений на используемую платформу, поэтому участники сами решают, из чего делать аппараты. Размер — до 1 метра в каждой проекции, вес — до 500 граммов, скорость — до 10 метров в секунду. На робототехнической олимпиаде в нашей стране подобные соревнования дронов пройдут впервые», — рассказывает руководитель отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

Олимпийцы поборются за медали в следующих номинациях: «Персональные интеллектуальные робототехнические системы для обеспечения комфортной жизнедеятельности»; «Манипуляторы: сортировка»; «Природно-ориентированный туризм»; «Локализация: карта»; SLAM (определение положения автономными устройствами на неизвестной карте); «Автотранспортные», «Углеродная нейтральность»; «Футбол роботов»; «Роботы для устойчивого развития»; «Чистая и возобновляемая энергия»; TetraStack; «Водные» и «Летательные интеллектуальные робототехнические системы».

В категории «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы» будут соревноваться роботы с системой компьютерного зрения. В режиме реального времени они должны проанализировать дорожную ситуацию на полигоне, учитывая разметки, знаки, светофоры и пешеходные переходы.

Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду с 2014 года.