В Пензе провели юридические консультации для жителей Ленинского района (видео)

Пока дети играют на площадке, взрослые решают свои проблемы. Во дворе дома № 33 по улице Вяземского открылась юридическая консультация. Эксперты городского управления ЖКХ, Госжилстройтехинспекции, фонда капитального строительства и социального управления отвечают на вопросы горожан, сообщает телеканал «Экспресс».
«Главная проблема — наш район очень алкоголизирован. Короче говоря, очень много продается алкоголя. Мусор никто не убирает, урны полны, валяются бутылки. И весь скверик уже загажен. Жилище наше разваливается. Поэтому хочется, чтобы не забывали нас. Все-таки там и старые, и малые живут», — пожаловалась местная жительница Лидия Чичикало.
Такие консультации проходят каждую среду, специалисты успевают принять до 30 человек. Эксперты стараются максимально просто объяснить жителям, как грамотно поступить в проблемной ситуации.
«Были вопросы правоохранительной направленности. Мы совместно с отделом полиции решили их. Были вопросы по социальной защите, помощи населению, они решались соцуправлением. Но, в основном, конечно, вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства», — рассказала глава администрации Ленинского района города Пензы Надежда Москвитина.
По словам сотрудников администрации Ленинского района, подобные встречи уже доказали свою эффективность.
«У нас крыша протекала. Я обратилась в нашу управляющую компанию к Олегу Викторовичу Сорокину, и он мне помог ее покрыть. Я очень рада», — сказала жительница Пензы Валентина Каленкина.
«Вяземского, 35. Сейчас сделали ремонт у нас. Так хорошо все покрасили, окна вставили нам, в подъезде порядок навели. Хорошо так стало», — поделился пензенец Юрий Лапшин.
Следующая юридическая консультация для жителей Ленинского района пройдет 21 июня по адресу: Суворова, 196. Специалисты ответят на вопросы пензенцев с 17.00 до 19.00. До конца лета подобные встречи пройдут в каждом районе города.