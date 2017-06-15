В Пензе провели юридические консультации для жителей Ленинского района (видео)

Специалисты городских и региональных ведомств провели юридическую консультацию для жителей Ленинского района Пензы. Эксперты рассказали горожанам, как решить проблемы с выплатой льготных пособий, благоустройством придомовых территорий, капитальным ремонтом зданий. Подобные консультации до конца лета пройдут во всех районах города.

Пока дети играют на площадке, взрослые решают свои проблемы. Во дворе дома № 33 по улице Вяземского открылась юридическая консультация. Эксперты городского управления ЖКХ, Госжилстройтехинспекции, фонда капитального строительства и социального управления отвечают на вопросы горожан, сообщает телеканал «Экспресс».

«Главная проблема — наш район очень алкоголизирован. Короче говоря, очень много продается алкоголя. Мусор никто не убирает, урны полны, валяются бутылки. И весь скверик уже загажен. Жилище наше разваливается. Поэтому хочется, чтобы не забывали нас. Все-таки там и старые, и малые живут», — пожаловалась местная жительница Лидия Чичикало.

Такие консультации проходят каждую среду, специалисты успевают принять до 30 человек. Эксперты стараются максимально просто объяснить жителям, как грамотно поступить в проблемной ситуации.

«Были вопросы правоохранительной направленности. Мы совместно с отделом полиции решили их. Были вопросы по социальной защите, помощи населению, они решались соцуправлением. Но, в основном, конечно, вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства», — рассказала глава администрации Ленинского района города Пензы Надежда Москвитина.

По словам сотрудников администрации Ленинского района, подобные встречи уже доказали свою эффективность.

«У нас крыша протекала. Я обратилась в нашу управляющую компанию к Олегу Викторовичу Сорокину, и он мне помог ее покрыть. Я очень рада», — сказала жительница Пензы Валентина Каленкина.

«Вяземского, 35. Сейчас сделали ремонт у нас. Так хорошо все покрасили, окна вставили нам, в подъезде порядок навели. Хорошо так стало», — поделился пензенец Юрий Лапшин.

Следующая юридическая консультация для жителей Ленинского района пройдет 21 июня по адресу: Суворова, 196. Специалисты ответят на вопросы пензенцев с 17.00 до 19.00. До конца лета подобные встречи пройдут в каждом районе города.