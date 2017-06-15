В Пензе пройдут финальные игры Кубка России по регби-7 (видео)

17 и 18 июня в Пензе пройдут соревнования финального этапа Кубка России по регби-7. На поле стадиона «Первомайский» сразятся 12 сильнейших команд из десяти регионов страны, в том числе — Москвы, Казани и Краснодара.

В первый день соревнований пройдут матчи в рамках группового этапа. По его итогам определятся восемь команд, которые продолжат сражаться в плей-офф. Откроют турнир хозяева поля, пензенская «Империя» встретится с кировскими «Трудовыми резервами».

Кроме этих команд, в группу «А» вошли «ВВА-Подмосковье» — обладатели кубка губернатора 2016 года, а также краснодарская «Кубань» — победители первого тура чемпионата России.

«Из группы выходят две команды, затем — по две лучшие команды с третьего места. Образуется восьмерка, а также вторая восьмерка, которая играет за распределение мест. Мы бы хотели попасть в первую восьмерку. С огромным желанием будем стараться», — рассказал главный тренер регбийного клуба «Империя» Андрей Бачурин.

«Рады встретить гостей. Надеемся, на шикарном стадионе и погода не подведет. Настроены на успешное выступление нашей команды», — сказал президент Федерации регби Пензенской области Игорь Бармапов.

Открытие Кубка России состоится в 10.00, вход на стадион — бесплатный. Ворота для болельщиков откроют со стороны улицы Калинина, организаторы просят зрителей занять восточную трибуну «Первомайского». Среди пришедших на матчи болельщиков разыграют подарки, сообщает телеканал «Экспресс».