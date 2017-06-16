В Пензенской области женщина заплатит 100 тыс. за донос об изнасиловании

По информации пресс-службы СУ СК России по Пензенской области, в феврале женщина заявила в полицию на 32-летнего мужчину, проживавшего в ее доме в качестве квартиранта. Она обвинила его в сексуальном насилии в отношении ее малолетней дочери.

В ходе проверки выяснилось, что женщина оговорила мужчину. При этом она уговорила и ребенка подтвердить ее слова. Обвиняемая пояснила, что написала заявление после того, как узнала, что квартирант съезжает и больше не будет оплачивать жилье.

Стоит отметить, что женщину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложное обвинение.

Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.