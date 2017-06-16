Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Жителя Пензенской области приговорили к 180 часам работ за экстремизм
В Пензенской области мужчина насиловал 10-летнего сына
В Пензе спасли запертую дома больную пенсионерку
Пензенские спасатели освободили запертого ребенка
В Пензенской области инкассатор проиграл доверенные ему деньги
Пензенцы пострадали в крупной аварии под Ялтой
В Пензе ночью вспыхнула «Ауди А-100»
В Пензенской области почтальон растратила 338 тысяч рублей, предназначенных пенсионерам
В Пензе ночью сгорела легковушка
В Лунинском районе разыскивают пропавшего год назад местного жителя

В Пензенской области женщина заплатит 100 тыс. за донос об изнасиловании

16 июня в 11:44 262 просмотра

34-летнюю жительницу Нижнеломовского района Пензенской области признали виновной в заведомо ложном доносе.

По информации пресс-службы СУ СК России по Пензенской области, в феврале женщина заявила в полицию на 32-летнего мужчину, проживавшего в ее доме в качестве квартиранта. Она обвинила его в сексуальном насилии в отношении ее малолетней дочери.

В ходе проверки выяснилось, что женщина оговорила мужчину. При этом она уговорила и ребенка подтвердить ее слова. Обвиняемая пояснила, что написала заявление после того, как узнала, что квартирант съезжает и больше не будет оплачивать жилье.

Стоит отметить, что женщину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложное обвинение.

Суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics